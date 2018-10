Idémand bag kæmpe forlystelsespark har flere konkurser bag sig

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Danmarks største forlystelsespark, et hotel på 18 etager og en parkeringsplads til 4400 biler.

Det vil byggefirmaet Gram & Jeppesen Group have opført i Billund i 2022. Sådan lød det i hvert fald tidligt fredag morgen i en pressemeddelelse fra selvsamme virksomhed.

Det storstilede projekt, der hævder at ville byde på forlystelser, der 'ikke før er set i Europa', koster ifølge direktøren ti milliarder - og der er kun én enkelt investor, der kommer med penge.

- Vi har en underskrevet aftale på plads med én investor. De 10 milliarder kroner er småpenge for ham, lyder det fra Peder Jørgen Jeppesen til Jv.dk.

Direktøren er kendt på Herning-egnen, hvor han har været med i flere ejendomsprojekter. Peder Jørgen Jeppesen har dog også været involveret i en lang række selskaber, som enten er gået konkurs med ham ved roret, eller efter at han er trådt ud af selskabet. Ifølge Ekstra Bladets optælling i virksomhedsregistret biq.dk, drejer det sig om 16 firmaer.

Ekstra Bladet har fredag aften talt med Peder Jørgen Jeppesen flere gange, men han har efterfølgende afvist at blive citeret for noget som helst.

Ifølge Jørgen Peder Jeppesen er der underskrevet en tavshedspligt med investoren, hvorfor han ikke kan fremlægge dokumentation på projektets finansiering, eller nogen anden form for bekræftelse på projektet til Ekstra Bladet.

Hvem manden med pengene er, vil Peder Jørgen Jeppesen ikke afsløre.

Det enorme område i Billund, hvor forlystelsesparken skal ligge, er på 36 hektar og skulle angiveligt allerede være købt og betalt. Kommunen skal derfor nu behandle projektet politisk.

Firmaet Jeppesen & Gram er ejet af en anden virksomhed, nemlig Aaase Capital Holding, hvor Peder Jørgensen Jeppesen også er direktør, og hvor fem personer med efternavnene Jeppesen står som medejere. Herudover er der mindst 12 andre virksomheder, hvor Peder Jørgen Jeppesen står angivet som direktør i selskabsregistret.

Forfulgt af konkurser

Udover de mange konkurser, så har Peder Jørgensen Jeppesen desuden tidligere forsøgt at opkøbe jord til en vindmøllepark, der aldrig blev til noget, og hvor ejeren af grunden følte sig chikaneret. Dagbladet Holstebro-Struer kaldte ham 'en falleret entreprenør', der satte sindene i bevægelse i byen.

Hans mange konkurser forhindrer ham dog ikke i at kaste sig over dette projekt, for ifølge ham giver de ikke et retvisende billede. Desuden agter han at forlade landet efter projektet.

- Det er 11 år siden, jeg sidst gik konkurs med et selskab. Jeg har måske 4-5 konkurser bag mig. De andre er selskaber, jeg har solgt, som jeg har været direktør i tidligere. Det er ikke mig, der er gået ned med dem. Det er dem, jeg har solgt selskaberne til. Det er bare uheldigt. Men vi flytter fra Danmark, når projektet er færdigt. Så vil vi ikke bo i Danmark mere. Danmark er jantelovens plads nr. 1. Det er kun misundelse, at folk er kritiske omkring mig, siger Peder Jørgen Jeppesen til Jv.dk

I en mail til Ekstra Bladet skriver Gram & Jeppesens 'medejer og direktør på ligefod med Peder', Birgitte M. Gram, at Peder Jørgen Jeppesen er blevet uretfærdigt behandlet.

'Peder J. Jeppesen bliver uretfærdigt sat i en gabestok af misundelige personer, der vil ødelægge det for ham og jeg. Det er ham de går efter og ikke projektet, helt klart', står der i mailen.

Fra den samme mail skriver Peder Jørgen Jeppesen kort efter, at han han ikke vil citeres for noget som helst.

Det har ikke været muligt at træffe Birgitte M. Gram.

