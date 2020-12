Idil blev fyret af DSB: Det startede med sexchikane

Har du oplevet chikane og svigt i DSB eller andre virksomheder? Skriv til journalisterne ved at klikke her

I starten af året var Idil Aden en af de 12 personer, der kom gennem nåleøjet til DSB's togføreruddannelse. Men knap et halvt år senere fyrede personalelederen hende med den begrundelse, at hun ikke besidder 'det overblik, den egnethed og robusthed, der kræves'.

Ifølge Idil Aden har chefens fyring dog intet at gøre med hverken robusthed eller overblik.

- Jeg oplever det klart, som om hun blev træt af mig. Hun blev træt af at skulle deale med mig. Hun blev træt af, at jeg blev ved med at gøre noget ud af den her sag, fortæller Idil Aden, der blot få måneder forinden havde klaget over sexchikane til selvsamme chef.

En klage, som chefen syltede ifølge Idil Aden.

- Jeg havde meldt noget alvorligt ind, men der skete ikke noget. Så jeg begyndte at presse på gennem min fagforening for at få en afklaring. Og så kunne jeg godt mærke, at personalelederen begyndte at blive utrolig utilfreds, forklarer Idil Aden om tiden op til fyringen.

Idil Aden har valgt at fortælle sin historie, fordi hun tror, der kan være andre, der har oplevet at blive uretfærdigt behandlet af den store, statsejede virksomhed DSB. Foto: Linda Johansen

Adskillige beskeder og optagede telefonsamtaler dokumenterer, at Idil Aden gentagne gange klagede til sin tillidsmand over personalelederen og hendes måde at håndtere sexchikane-sagen på.

DSB understreger over for Ekstra Bladet, at fyringen ikke bunder i sexchikane-sagen. De påstår desuden, at den pågældende leder håndterede sexchikanen ved at afholde møder med Idil Aden. Men den statsejede virksomhed ønsker ikke at dokumentere deres påstand.

- Vi er ikke interesserede i at sagsbehandle i medierne. Og det er sådan en helt principiel ting, vi har i DSB, lyder forklaringen fra DSB's underdirektør.

Idil Aden har dog givet fuld adgang til korrespondancer mellem hende og personalelederen samt tidligere kollegaer og undervisere. Her fremgår det ikke, at der har været planlagt eller afholdt møder om sagen.

Dumpet efter bestået

Optakten til fyringen starter ifølge Idil Aden, cirka to en halv måned efter hun klager over sexchikane, og cirka halvanden måned efter hun første gang kontakter sin tillidsmand.

Undervejs har Idil Aden bestået en række prøver og eksamener i forbindelse med togføreruddannelsen, men 18. maj 2020 starter nedturen.

- Jeg består serviceeksamen fredag 15. maj, men mandag 18. maj, da jeg kommer i skole igen, kalder lederen mig ind til et møde, hvor hun fortæller, at jeg ikke er bestået alligevel.

- Jeg forstår det ikke, for personalelederen var ikke engang med ude i toget på eksamensdagen. Og det er jo en praktisk eksamen, og der er ikke noget skriftligt materiale, hun kan bedømme mig på.

Idil Aden accepterer dog lederens beslutning og går til reeksamen nogle uger senere. Her deltager personalelederen som eksaminator - og da dagen er ovre, dumper personalelederen Idil Aden for anden gang.

Ros fra undervisere

Ti dage efter sin reeksamen bliver Idil Aden fyret.

Personalelederen forklarer i opsigelsen, at hun venter ti dage, fordi hun i den mellemliggende periode afprøver, om Idil Aden kan løftes til 'et tilfredsstillende og acceptabelt niveau'.

Prøven består i at sende Idil Aden ud at køre med to forskellige praktikindøvere - ældre, erfarne togførere. Men konklusionen på turene bliver dog - for chefens vedkommende - at det kan Idil Aden ikke.

- Jeg synes virkelig, det er underligt, fordi heller ikke på de her ture var lederen med. Og dem, der var med, roste mig.

'Jeg er sikker på, det er gået godt. Har hørt en lille fugl synge om det. Tror både [navn] og jeg er enig i, at det kan du godt,' skriver den ene underviser eksempelvis til Idil Aden bare fem dage dage før fyringen.

Tre dage inden skriver underviserne også i en fælleschat med Idil Aden, at hun 'gør det godt', og at turene 'gik så fint'.

Generelt har Idil Aden dokumentation på, at hun gennem uddannelsesforløbet har bestået en række eksamener med gode resultater samt adskillige beskeder fra forskellige undervisere, der roser hende for at være 'utrolig dygtig', og at hun 'nok skal klare den'.

Selvom Idil Aden i dag har et nyt arbejde, er hun stadig påvirket af sit forløb med DSB, hvor hun føler sig kørt over. Foto: Linda Johansen

DSB: Benægter alt

Ekstra Bladet har spurgt DSB's underdirektør og chefforhandler, Poul Gemzøe-Enemark, hvorvidt det er normal praksis, at deres ledere dumper elever i eksamener, som de ikke har overværet, og som eleverne allerede har bestået.

- Det sker jo desværre, at der er medarbejdere, der er i et praktikforløb, som ikke består eksamen.

- Jeg spørger, om det er normal praksis at gå ind og dumpe folk på bagkant, når de allerede har fået at vide, at de er bestået?

- Det er i hvert fald normal praksis, at det er personalelederen, der træffer beslutning i forhold til eksamener, lyder det fra Poul Gemzøe-Enemark, der altså svarer uden om på spørgsmålet.

DSB har sidenhen skrevet i en mail, at det ikke er normal praksis, men at Idil Aden slet ikke bestod sin eksamen 15. maj, som hun påstår. DSB nægter dog at sende dokumentation fra Idil Adens servicelogbog fra eksamensdagen, selvom Idil Aden har givet dem tilladelse.

Ifølge DSB fik Idil Aden at vide, at hun skulle til reeksamen.

- Det er løgn! Jeg spurgte eksaminator direkte, om jeg var bestået eller ej, og der lød beskeden, at det var jeg, fortæller Idil Aden, der desuden har fremvist beskeder fra eksamensdagen, hvor hun skriver med en underviser i DSB og fortæller, at hun er bestået.

Tilbudt Idil 10.000 kroner

DSB har afvist, at Idil Aden har været udsat for sexchikane, og har i samme omgang afvist, at de ikke håndterede hendes klage. De har ligeledes afvist, at der skulle være tale om en uretmæssig fyring, og at fyringen hverken kan eller skal kobles sammen med sexchikanesagen.

Alligevel har den store statsejede virksomhed tilbudt Idil Aden 10.000 kroner i en forligsaftale.

- Man kan sagtens forestille sig en sag, hvor vi mener, at vi har gjort tingene fuldstændig 'by the book', men hvor vi alligevel i en forligsdrøftelse ender med at lave en forligsmæssig løsning, lyder underdirektørens forklaring på tilbuddet.

Idil Aden har dog valgt at takke nej tak til de 10.000 kroner.

- Jeg har aldrig ville have en krone. Det eneste, jeg har bedt om, er en fair og ordentlig behandling, forklarer hun.