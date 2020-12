Idil i sexchikane-sag: - DSB knækkede mig

DSB: - Vi har kørt sagen 'by the book'

Underdirektør og chefforhandler i DSB, Poul Gemzøe-Enemark, afviser, at DSB har begået fejl i Idil Adens sag.

DSB afviser alle Idil Adens anklager, på trods af at de har tilbudt hende 10.000 kroner i et forlig.

- Man kan sagtens forestille sig en sag, hvor vi mener, at vi har gjort tingene fuldstændig 'by the book', men hvor vi alligevel ender med at lave en forligsmæssig løsning frem for at køre en retssag, lyder forklaringen fra DSB's underdirektør og chefforhandler, Poul Gemzøe-Enemark, i et telefon-interview med Ekstra Bladet.

- Er det din opfattelse, at DSB har kørt den her sag 'by the book'?

- Ja. Det er det faktisk. Jeg mener, vi har kørt den her, fuldstændig som vi skulle. Jeg synes dog - og det vil jeg synes uanset sagstype - at det er yderst beklageligt, at der er en medarbejder, der står tilbage og føler sig dårligt behandlet.

Vil ikke fremlægge dokumentation

Ifølge underdirektøren passer det ikke, når Idil Aden påstår, at hendes sexchikane-sag ikke har været håndteret.

- Der har været afholdt løbende møder med Idil, hvor man har drøftet de her ting, og hvor man har spurgt ind til, hvordan hun har det, og om alt er, som det skal være.

- Men det har altså være nogle møder, hvor Idil ikke har været til stede, fordi de møder kan Idil overhovedet ikke genkende, så det vil vi jo gerne bede jer om at dokumentere på en eller anden måde.

- Det er her, vi ikke går helt ned i detaljen.

- Så hver gang, det bliver konkret, og hver gang, Idil med rette kan kritisere jer, så vil I ikke tale konkret?

- Vi er ikke interesserede i at sagsbehandle i medierne. Og det er sådan en helt principiel ting, vi har i DSB.

Idil Aden har ellers skrevet under på, at DSB må udtale sig om hendes sag.