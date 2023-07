Idømt bødestraf: Jeg handlede i nødværge

Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg er mandag blevet idømt bødestraf ved retten i Malmø.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT ifølge Ritzau.

- Det er absurd, at dem, som agerer i tråd med videnskaben, skal betale prisen for det, siger hun ifølge Aftonbladet ude foran retten.

Bøden falder, efter at hun - under en klimaaktion ved havnen i Malmø 19. juni - blev tiltalt for ikke at følge politiets anvisninger.

Sammen med flere andre aktivister blokerede 20-årige Thunberg for tankbiler, der skulle til havnen.

Hun blev af ordensmagten bedt om at forlade stedet, men nægtede. Til sidst fjernede politiet hende med magt.

Sådan så det ud, da Greta Thunberg blev slæbt væk af politiet i juni. Arkivfoto: TT News Agency/Ritzau Scanpix

Idømt dagbøder

Ifølge nyhedsbureauet TT nægtede Thunberg sig skyldig og forsvarede sin manglende samarbejdsvilje med, at hun handlede i nødværge.

- Min handling er forsvarlig, siger hun.

- Klimakrisen truer liv, sundhed og ejendom.

Greta Thunberg, der flere gange har været nomineret til Nobels Fredspris for sin kamp for klimaet, risikerede at blive straffet med bøde eller med op til seks måneders fængsel.

Hun slap altså med 30 dagbøder på 50 svenske kroner pr. dag, ligesom hun skal betale 1000 svenske kroner til en fond for ofre for forbrydelser.

Det svarer til en bøde på lidt over 1600 danske kroner.

