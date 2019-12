Idømt millionbøde: Forbrugerne kunne blive snydt

En hårproduktgrossist er blevet idømt en bøde på en million kroner for at have overtrådt konkurrenceloven.

Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

Østre Landsret har tirsdag afgjort, at hårprodukt-grossisten Icon Hairspa A/S har overtrådt konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser.

Selskabet forlangte, at forhandlere ikke solgte hårprodukter af mærket 'Kevin Murphy' billigere end den vejledende pris.

- Når leverandører sætter mindstepriser på, hvor meget deres produkter må videresælges for, så fjerner de priskonkurrencen mellem forhandlerne. Det kan medføre, at forbrugerne bliver snydt ved at betale højere priser, end de ellers skulle, udtaler vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Bitten Thorgaard Sørensen i forbindelse med dommen.

Icon Hairspa skal betale en bøde på en million kroner og samtidig er en ledende medarbejder i selskabet idømt en personlig bøde på 100.000 kroner for sin rolle i overtrædelsen.

Det afgjorde Retten i Næstved i februar 2019, og Østre Landsret har nu stadfæstet dommen.

Selskabet er dømt for at have overtrådt konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser i perioden fra begyndelsen af 2016 til begyndelsen af 2017. Icon Hairspa krævede af sine forhandlere af hårprodukter af mærket 'Kevin Murphy', at de overholdt de vejledende priser som mindstepriser.