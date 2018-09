Idyllisk landsby splittet af nazi-klokke

En kirkeklokke med hagekors splitter den lille tyske by Herxheim am Berg i det sydlige Tyskland

'Alt for fædrelandet', 'Adolf Hitler' og et hagekors.

Det står der skrevet på den omdiskuterede klokke i Skt. Jakobskirkens klokketårn i Herxheim am Berg.

Nu er byens 750 indbyggere splittet om hvorvidt, klokken skal pilles ned eller blive hængende.

Det var byens tidligere nazi-borgmester, der stod bag ophængningen af kirkeklokken i Skt. Jakobskirkens klokketårn i 1934. Foto: Uwe Anspach

Ingen lyd af kirkeklokker

Nazi-klokken i Herxheim am Berg har det sidste halve år været et omdiskuteret emne i de tyske medier.

Klokkens klang er et evigt minde om Nazitysklands rolle i Anden Verdenskrig. Det har delt vandene i byen, om klokken skal bevares eller skrottes.

Det var særligt Skt. Jakobskirkens orgelist, Sigrid Peters, der viste stor utilfredshed klokken. Hun nægter nu at arbejde til nazi-klokkens klang og har derfor forladt kirken.

- Folk bliver viet under et hagekors, uden at de ved det, siger hun til tyske NTV.de.

Byens nye borgmester, Georg Welker, er derimod for, at kirkeklokken skal blive hængende.

- Man må leve med historien, selv om man ikke kan lide den, fortæller han.

Borgmesteren ønsker at forsyne kirken med en mindeplade, der forklarer nazi-klokkens historie.

Det er her i Skt. Jakobskirken at nazi-klokken hænger. Foto: Uwe Anspach

Stadig splittet

94-årige Dora Jotter bor i Herxheim am Berg og var i live, da kirkeklokken blev hængt op. Hun ønsker, at nazi-klokken skal ringe til hendes begravelse.

- Jeg var ung, og det var en betydningsfuld dag for mig, siger hun.

Dora Jotter var også tilstede, da nazi-klokken blev hængt op i kirketårnet i 1934.

Kommunalbestyrelsen har kaldt til møde 22. oktober i Herxheim am Berg for at finde en løsning.

Indtil videre er kirkeklokkerne stoppet med at ringe i den lille tyske by.