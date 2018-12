Igen-igen: Elendig rengøring giver stor bøde til Burger King

15.000 kroner.

Så meget må fastfood-kæden Burger King hoste op med, efter at Fødevarestyrelsen var forbi fastfood-restaurantens filial i indkøbscenteret Fields i Ørestaden i begyndelsen af december.

Kontrollanterne konstaterede snavsede lofter og skærme direkte over områder, hvor uemballerede fødevarer blev håndteret. Lige sådan var det indvendige af stedets ismaskine snavset og med røde belægninger.

Også Burger Kings opvaskemaskine var den ifølge Fødevarestyrelsen galt med. Denne fremstod også snavset og med røde belægninger.

Under besøget forsikrede restaurantens medarbejdere, at de ville ordne det 'med det samme'. Men noget kunne tyde på, at det ikke helt bliver tilfældet. I hvert fald har ingen af de seneste fire kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen på restauranten resulteret i en glad smiley.

Og vi skal ikke længere tilbage end oktober 2018, før vi finder endnu en sur smiley og en bøde hos burger-kæden.

Af rapporten fra Fødevarestyrelsens besøg 25. oktober 2018 fremgår det således, at gulvet i lokalet, hvor der opbevares fødevarer, stadig er 'meget snavset' med cigaretskodder, pap og gamle madrester. Det til trods for, at Fødevarestyrelsen også var forbi måneden før og advarede mod det beskidte gulv og en lugt af 'rådne fødevarer'. Derfor blev det dengang til en bøde på 10.000 kroner.

Også dengang lød det fra personalet, at 'de ville ordne det med det samme'.

Uacceptabelt

Hos Burger King er der da også særdeles røde ører over de kritisable forhold.

- Det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt. Vi lever af at producere fremragende burgere, så vi skal selvfølgelig også have fremragende køkkener, forklarer pressechef Kim Ege Møller til Ekstra Bladet.

- Vi skal ikke have restauranter med sure smileys, så det vil vi gøre alt, hvad vi kan for at undgå. Nu vil vi undersøge, hvad der er gået galt, og hvilke procedurer der ikke er blevet overholdt. Så jeg er ret sikker på, at vi får en glad smiley, næste gang Fødevarestyrelsen kommer på besøg.

- Det er jo ikke første gang, at netop denne restaurant får bøde eller bemærkninger, og alle gange har beskeden været, at I nok skulle få forholdene i orden. Det er bare ikke sket. Kan du forstå, hvis man mister tilliden til jer?

- Ja, det kan jeg godt forstå. Men hvis man kigger på alle vores restauranter, er det ikke et generelt billede, at der er problemer med rengøringen. De fleste steder har elitesmileys. Vi har nogle særlige problemer i denne restaurant, som vi nu tager særligt hånd om.

- Skal jeg forstå det, som om at de dårlige smileys kommer til at få personalemæssige konsekvenser?

- Det vil jeg ikke komme ind på her.

- Men hvad er der galt med denne restaurant, siden I bliver ved med at få kritik for skidt og snavs?

- Det vil jeg heller ikke komme ind på her. Men jeg kan forsikre, at vi tager problemet seriøst. Det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt, lyder det fra pressechefen.