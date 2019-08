Igen-igen: Her kaster iskold GLS-fragtmand med dine pakker

De seneste tre måneder har den 30-årige håndværker Joen Koppel og hans kolleger omtrent hver anden dag observeret den samme fragtmand fra fragtfirmaet GLS på Gammel Strand i København.

Det er der ikke i sig selv noget underligt ved, men fragtmanden håndterer pakkerne i bilen så voldsomt, at Joen Koppel til sidst besluttede sig for at optage det på sin telefon.

- Han har behandlet pakkerne sådan hver gang, vi har set ham herinde, og derfor lå det lige til højrebenet at tage kameraet frem og filme ham. Fordi vi tænkte, at 'det der, det sker igen', fortæller Joen Koppel, der har sendt videoen til Ekstra Bladet. Du kan se den i toppen af denne artikel.

- Vi står jo der to meter fra ham og filmer, og så fortsætter han med at kaste med pakkerne, indtil han lukker døren og kører videre. Efter vi var stoppet med at filme, kørte han endda også lige ind i en lygtepæl, fortæller Joen Koppel.

Han har tidligere set artikler hos Ekstra Bladet, om fragtfirmaer, der ikke respekterer kundernes varer i pakkerne.

Blandt andet i sommeren sidste år, hvor det også var en chauffør fra GLS, der blev fanget på kamera. Den sag endte med at få konsekvenser for den pågældende chauffør, som blev opsagt af GLS.

- Jeg synes jo, det er pinligt. Jeg har nogle kolleger, der også har oplevet at få pakker fra dem, hvor indholdet er smadret. Det giver jo lige pludselig mere mening, hvorfor man får ødelagte pakker fra dem hele tiden, siger Joen Koppel til Ekstra Bladet.

- Og det er pinligt, at det skal koste så meget at få dem til at levere pakker, og de så behandler dem sådan. De her pakker kunne jo lige så godt indeholde glas, siger håndværkeren videre.

Han fortæller, at han samtidig med, at han sendte videoen til Ekstra Bladet, også sendte den til GLS.

I et mailsvar til Ekstra bladet skriver Bitten Brun, der er Commerciel Director i GLS Danmark, at de har fået videoen og har 'ageret ud fra den'.

'Vi har også modtaget filmen, og det har omgående haft konsekvenser over for den pågældende chauffør.

Vi accepterer under ingen omstændigheder denne håndtering af vores kunders pakker og beklager meget, at dette endnu en gang har fundet sted.'

Til Ekstra Bladets spørgsmål om, hvorvidt der skal gøres noget overordnet ved det gentagne problem, svarer GLS i øvrigt:

'Det er et fast fokuspunkt for GLS, som vi løbende arbejder på gennem vores værdiarbejde og uddannelse af vores chauffører.'