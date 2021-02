Ignorerer forbud: Kiosker sælger alkohol efter 22

Du må ikke købe alkohol i kiosker efter 22.

Men det er ikke alle kiosker, der overholder netop det forbud, som har stået på siden 26. oktober.

Der er nemlig nogle kiosker i København, hvor det har været muligt at købe alkohol, selvom klokken har passeret 22. Faktisk kunne man det i seks ud af ti besøgte kiosker.

Det skriver TV2 Lorry, efter at mediets udsendte torsdag aften og nat forsøgte at købe alkohol i flere københavnske kiosker.

- Bare put dem i bukserne, sagde en kioskbestyrer på Nørrebro, da TV2 spurgte, om de kunne købe to øl.

Besøgte en række kiosker

TV2 havde besøgt flere kiosker i forskellige dele af København, heriblandt på Nørrebro, Vesterbro, Frederiksberg og Amager.

Ved hvert sted forsøgte man at købe to øl, og ud af de seks gange, som det lykkedes for TV2 at købe alkohol, blev de bedt om at gemme flaskerne i fem tilfælde, før de forlod butikken.

I to kiosker på Amager og Nørrebro virkede det som om, at salg af alkohol efter 22 var mere rutinepræget end hos andre steder.

Politiet: Ikke noget stort problem

Overfor mediet skriver politiet på mail, at forbuddet håndhæves de steder, hvor det ikke overholdes, og at man har en 'god og løbende dialog' med de erhvervsdrivende.

Politiet kunne ikke oplyse, hvor ofte der er rejst sigtelser mod kiosker for ulovlig salg af alkohol.