IKEA advarer om falske gavekort: - Det er fup!

Sms'er, mails og sågar telefonopkald florerer lige nu med beskeden om, at man kan få et gavekort på 10.000 kroner til IKEA, hvis man opgiver personlige oplysninger.

- De udgiver sig i nogle af henvendelserne for at være fra Boligbladet, og andre gange skriver de på vegne af IKEA eller noget helt tredje. De skriver, at man kan eller allerede har vundet et gavekort fra IKEA på 10.000 kroner og beder folk om at udlevere personlige oplysninger. Vi har også oplevet, at de beder folk om at udfylde et spørgeskema, hvor de beder om personlige oplysninger, fortæller Rikke Andersen, der er presseansvarlig hos IKEA, til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det er fup. Vi har intet at gøre med det.

Rikke Andersen fortæller, at IKEA i denne uge har modtaget op til 50 henvendelser om dagen fra kunder, der har været udsat for fup-nummeret.

- IKEA har ikke noget med disse henvendelser og konkurrencer at gøre. Og vi advarer kraftigt mod, at folk udleverer personlige oplysninger og tager kraftigt afstand fra den slags svindel, siger Rikke Andersen.

IKEA anbefaler samtidig, at forbrugere, der har været udsat for fup-nummeret, kontakter forbrugerombudsmanden.

- De giver sig ud for at give gavekort til IKEA. Så det er svært for os som virksomhed at kunne anmelde det, for det er kunderne, de fupper. Så det er meget vigtigt, at det er kunderne, der anmelder det til forbrugerombudsmanden for falsk markedsføring, understreger Rikke Andersen over for Ekstra Bladet.

Det er ikke første gange IKEA oplever, at der er en falsk konkurrence i omløb. Tilbage i januar blev forbrugere også udsat for et fup-nummer, hvor de kunne vinde et gavekort.