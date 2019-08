IKEA dropper 50 år gammel tradition

Hvis du hver dag i august forventningsfuldt tømmer din postkasse i håbet om, at årets IKEA-'bibel' er landet, kommer du til at gå forgæves.

Fra i år er det nemlig slut med at modtage det massive katalog.

Det oplyser IKEA i en pressemeddelelse.

For kataloget, der hidtil har været uddelt til op mod to millioner husstande, udkommer nemlig fremover kun online.

- For os i IKEA og for de mange IKEA fans, vi har i Danmark, er beslutningen om at digitalisere det trykte katalog virkelig en stor ting. I 50 år har kataloget markeret starten på et nyt forretningssår for os, og det har været et fast referencepunkt for medarbejdere, kunder og andre med interesse for indretning, siger Elefteria Cromlidou, Commercial Manager hos IKEA Danmark, i pressemeddelelsen.

Ændringen er en del af en treårig plan hos IKEA, der skal fremtidssikre forretningen. En del af planen er blandt andet at gøre det nemmere for folk at handle i IKEA, hvilket altså blandt andet skal ske ved hjælp af et digitalt katalog frem for det fysiske.

Det fysiske katalog uddør dog ikke fuldstændig, forsikrer IKEA. Således vil der være et begrænset oplag tilgængeligt i de fysiske butikker, som kan fås efter først til mølle-princippet.

IKEA-kataloget blev på verdensplan trykt i 190 millioner eksemplarer i 2018.