Ikea genåbner varehuse mandag trods bøn fra minister

Ikea genåbner deres varehuse i morgen mandag.

Det til trods for at erhvervsminister Simon Kollerup (S) tidligere på ugen blandt andet kritiserede Zoologisk Have og Tivoli for at planlægge tidlige åbninger midt i coronakrisen.

Lørdag formiddag slog erhvervsministeren yderligere fast, at virksomheder ikke skal genåbne uden at have koordineret det med myndighederne først. Det svarer han i et skriftligt svar til nyhedsbureauet Ritzau.

- Jeg vil ikke forholde mig til enkelte virksomheder. Men jeg vil på regeringens vegne opfordre til, at man ikke på nuværende tidspunkt lægger sig fast på en tidlig genåbning, eller på hvad der skal ske i maj måned, før der er blevet taget samlet stilling til næste fase af genåbningen, lød det fra Kollerup.

Men hos møbelgiganten Ikea mener man ikke, at man længere behøver at holde lukket, så fra mandag kan kunderne igen tage på indkøb i de store varehuse.

- Vi har selvfølgelig sikret os, at vi juridisk har lov til at åbne, siger Ikeas Country Communication Manager Christian Mouroux Pedersen til TV 2 Lorry.

Ifølge Christian Mouroux Pedersen har Ikea enorm stor sympati for den svære situation, hvor regeringen løbende må tage bestik af situationen og overveje og genoverveje, hvilke retningslinjer, der skal udstikkes.

Men det ændrer ikke på, at man hos Ikea nu føler sig helt klar til at genåbne.

- Jeg oplever ikke, at vi trodser nogen anbefaling. Tværtimod så mener jeg at vi følger dem ved at bidrage til at holde hjulene i gang på en forsvarlig måde. Vi er jo lukket ned frivilligt, og det er også frivilligt, om vi vil åbne igen. Vi tager myndighedernes anvisninger om sundheden og sikkerheden meget alvorligt, og vi har derfor brugt nedlukningstiden på at se på, hvor vi skal implementere de foranstaltninger, der gør, at vi føler, at vi står 100 procent inde for de gældende retningslinjer.

- Det er det, vi kan nu, og derfor åbner vi på mandag. Vi føler os klar, og vi føler vi kan tage ansvar på vegne af medarbejdere og kunder, siger Christian Mouroux Pedersen.

For at øge sikkerheden har Ikea opsat plexiglas ved alle betalingsstederne, de har lavet afstandsmarkeringer på gulvene, og så er der sat mellem 40 og 60 spritstandere op i alle varehusene.

Massiv skiltning skal være med til både at hjælpe kunderne på rette vej og minde dem om de forholdsregler, de skal tage overfor hinanden.

I nedlukningsperioden er personalet desuden blevet uddannet til at håndtere kundernes adfærd på en god og konstruktiv måde, oplyser Christian Mouroux Pedersen.

Ikea garanterer, at der er fire kvadratmeter at bevæge sig på per kunde, der befinder sig i butikken, så de ikke ånder hinanden i nakken.

- Vi har både kundetællere, så vi kan holde styr på, hvor mange der er i butikken ad gangen, og så bliver der i den første periode indsat vagter, der skal sørge for, at folk ikke bare strømmer ind.

- Men vores kunder bærer også et ansvar – for hvis man vil, kan man altid komme til at stå for tæt. Vi gør alt, hvad vi kan, og vi lytter gerne til input og feedback. Folk skal dog også selv sørge for at holde afstand, men vi har en klar forventning om, at vores kunder handler med omtanke, siger Christian Mouroux Pedersen.