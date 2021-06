Ikea i Frankrig er dømt for at spionere mod ansatte

En tidligere Ikea-chef i Frankrig er tirsdag blevet idømt en betinget fængselsstraf for at have udviklet et omfattende system med overvågning af ansatte.

Ikea har fået en bøde på en million euro (7,43 million kroner).

Ikea i Frankrig har fordømt den praksis, som blev praktiseret, og selskabet har undskyldt og indført omfattende nye regler, som skal forhindre, at noget lignende kan ske igen.

Ikea har 34 varehuse og over 10.000 ansatte i Frankrig.

Den tidligere chef for Ikeas franske afdeling Jean-Louis Baillot er dømt til to års betinget fængsel, samt en bøde på 50.000 euro - omkring 370.000 kroner.

Ud over Ikea var de tiltalte i sagen to tidligere chefer samt ni andre personer fra den øverste ledelse samt fire politifolk. De var tiltalt for at have hjulpet med ulovligt at indsamle oplysninger om ansatte, om utilfredse kunder og om jobansøgere hos Ikea i Frankrig.

En af topcheferne havde ifølge anklagemyndigheden blandt andet sendt lister med ansattes navne til privatdetektiver for at indhente oplysninger om blandt andet deres politiske overbevisninger og faglige aktiviteter.

Ikea ansatte også skuespillere, som infiltrerede varehuset for at overvåge personalet.

Efter afsløringerne af sagen i 2012 har Ikea i Frankrig fyret fire topchefer.

Ifølge anklagemyndigheden skal omkring 400 ansatte have været under overvågning, rapporterer AFP.

Retssagen har drejet sig om overvågning, som skal have fundet sted mellem 2009 og 2012. Men anklagemyndigheden gjorde det klart, at overvågningen begyndte kort efter 2000.

Sagen blev afsløret af magasinerne Le Canard enchaîné og Mediapart i 2012.

Det multinationale Ikea har omkring 430 forretninger i mere end 50 lande på verdensplan.