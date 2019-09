Ikea-kylling udsat for nethad: Nu undskylder firmaet

Det kan være farligt at introducere nye retter på sin menu. Det må det store verdensomspændende svenske firma Ikea nu erkende.

På Ikea-restauranter i Storbritannien og Irland har Ikea nemlig lanceret kyllinge-retten 'Jerk Chicken with rice and peas', der nu er blevet udsat for voldsom kritik på de sociale medier. Brugerne mener nemlig, at Ikea er 'faret fuldstændigt vild i skoven' med henblik på den velsmagende kyllingeret, der stammer fra Jamaica.

Svenske Ikea har nemlig lavet en grov fejl med henblik på den klassiske caribiske ret ved komplet at misforstå hvad autentisk 'rice and peas' faktisk indeholder.

Det skriver flere medier heriblandt Metro

Opskriften fra Ikea havde rigtigt nok en halv kylling stegt på den traditionelle Jamaica-måde. Men selve tilbehøret 'rice and peas' bestod af hvid ris med grønne ærter. Men enhver, der bare har lidt kendskab til retten ved, at der ikke skal ærter i retten, men derimod kidneybønner. Derudover er det normalt, at retten også tilsættes kokosnød-mælk samt forårsløg, hvidløg og timian.

Og selv om retten også findes i andre varianter, er der aldrig nogensinde grønne ærter i madretten.

På Twitter var flere brugere hurtige til at udtrykke deres store forargelse over den mislykkede og fejlfortolkede kyllinge-ret.

En bruger skrev følgende:

'Det her er Ikea's Jerk Chicken with rice and peas, og nej tak. Jeg spiser den ikke'.

This is IKEA’s jerk chicken and rice and peas and no I’m not eating it pic.twitter.com/BFPJ1CWBmR — . (@Themlotsdad) September 9, 2019

En anden bruger skriver:

'Kyllingen ser ikke dårlig ud. Men de der ris og ærter dræber min sjæl'.

En tredje skriver:

'De skulle have lavet deres research ordentligt.'

En fjerde skriver:

'Risen ser ud, som om den lige har fået førstehjælp'.

Og en femte siger sarkastisk:

'Måske skulle Ikea holde sig til kødboller'.

Ikea har allerede været ude at undskylde for den mislykkede kyllingeret:

'Vi er opmærksomme på, at vores nye Jerk Chicken har skabt masser af omtale og også har krænket nogle mennesker. Vores intention var at skabe en ret, som mange mennesker kunne nyde. Men vi anerkender, at vi måske har taget fejl. Vi undskylder, og nu ser vi på, om vi kan lave retten bedre', siger Lorena Lourido fra Ikea i Storbritannien og Irland.

Grunden til, at Ikea i undskyldningen skriver, at retten måske også har krænket nogle mennesker, er, at retten også er blevet beskyldt for såkaldt 'kulturel appropriation'. Ikea bliver beskyldt for at have udnyttet en traditionel caribisk ret med det formål at tjene penge uden at have kontaktet caribiske eskperter.

En bruger skrev også således:

'Jerk Chicken med ris og grønne ærter. Kan folk ikke lade være med at misbruge traditionelle madretter'.