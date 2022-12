IKEA lancerer økonomisk hjælpeordning

Op til 15.000 kr før skat.

Det er, hvad ansatte i de danske IKEA-varehuse kan ansøge om at få, såfremt de bliver godkendt til økonomisk at have behov for pengene, der kommer fra en international støttepulje fra moderselskabet Ingka Group.

Den danske gren af møbel-mastodonten har fået cirka 1,4 millioner kroner af den 75 millioner store pengepulje, der skal gå til IKEA-ansatte, der er presset på pengepungen.

- I Danmark har vi afsat en pulje på ca. 1,4 millioner kroner, der fungerer som en omsorgsfond, alle medarbejdere kan ansøge om støtte fra i lyset af den øjeblikkelige leveomkostningskrise, skriver Christian Mouroux Pedersen, kommunikationsdirektør hos IKEA Danmark, i et mailsvar til Ekstra Bladet.

En arbejdsgruppe er sat til at vurdere de ansattes ansøgninger, hivs oplysninger bliver behandlet anonymt. Foto: Christian Lykking/RItzau Scanpix

- Den ansatte bliver bedt om anonymt at redegøre for, hvorfor medarbejderen ansøger, samt hvad medarbejderen tænker at bruge pengene til, uddyber han.

Det bliver IKEA-medarbejdere selv, der skal vurdere, hvem der skal have del i pengene.

- Vi har udpeget en gruppe af medarbejdere som repræsenterer vores virksomhed bredt set (afdeling, erfaring, køn og lign.), og de håndterer alle ansøgninger helt anonymt, så der er ingen risiko for nepotisme, skriver kommunikationsdirektøren.

Omsorgsfonden er tiltænkt at støtte de medarbejdere, som er allermest ramt af den igangværende krise, og som følge heraf står i en svær økonomisk situation og har brug for særlig hjælp til at betale udgifter såsom husleje, el, varme, transport osv.

For at få adgang til ordningen kræver IKEA, at den ansatte opfylde en række kriterier, som er listet herunder.

Alle kriterierne er gensidigt afhængige.

IKEA annoncerede støtteordningen tilbage i november. Pengene, den enkelte ansatte får udbetalt, skal ikke betales tilbage, men de bliver udbetalt som et engangsbeløb. Man har først lige åbnet for ansøgninger, så der er endnu ikke udbetalt nogen beløb.

Men med udsigten til penge i en tid, hvor sedlerne slet ikke hænger på de bladfattige træer. Hvordan dæmmer virksomheden så op for, at der blandt de taknemmelige møbelsælgere ikke gemmer sig et par brodne brugtvognshandlere?

- Generelt er det ikke vores fokus at dæmme op for, at nogen skulle snyde. Helt grundlæggende så stoler vi på vores ansatte, skriver Christian Mouroux Pedersen i et mailsvar til Ekstra Bladet.

- De ting, medarbejderen oplyser i ansøgningen, skal være korrekte og ærlige.

- IKEA Danmark forbeholder sig dog retten til at trække beløbet tilbage, hvis informationerne givet i ansøgningen senere skulle vise sig at være ukorrekte eller uærlige, men vi har ingen forventning om, at der vil opstå et tilfælde af den karakter.

Omsorgsfonden løber frem til og med udgangen af august 2023, eller indtil pengene er opbrugt. Støtteordningen giver også de ansatte en fordoblet rabat på mere end 2000 energibesparende produkter og på varehusenes supermarkedsafdeling.