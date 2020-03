IKEA lukker alle butikker

Møbelgiganten IKEA lukker midlertidigt alle landets varehuse.

Det oplyser virksomheden på Facebook.

IKEA har ellers hidtil forsøgt at holde varehusene åbent som normalt, men efter den seneste udmelding fra Mette Frederiksen har man altså besluttet at lukke helt.

'Regeringen opfordrer nu til mere drastiske handlinger, hvilket vi naturligvis bakker op om. Sundheden og sikkerheden for vores medarbejdere og kunder har højeste prioritet,' skriver IKEA på Facebook.

De understreger, at det stadig er muligt at handle på ikea.dk, hvor der er forskellige muligheder for afhentning og levering.

IKEA var ellers ikke direkte omfattet af de forbud, Mette Frederiksen på pressemødet fremlagde, idet der her var tale om storcentre, som altså er en samling af mange butikker, og dermed ikke større enkeltbutikker som IKEA. Men her har møbelgiganten altså selv valgt at lukke ned for at undgå udbredelsen af smitte.