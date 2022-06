Ikea med vild Rusland-melding

Russere kan i fremtiden komme til at skulle se langt efter møbler fra den svenske gigant Ikea.

I begyndelsen af marts besluttede koncernen at pause alle deres aktiviteter i Rusland på grund af krigen i Ukraine.

Siden da er omstændighederne omkring situationen i Ukraine forblevet de samme, og Ikea kapper derfor endnu flere bånd til Rusland, oplyser møbelgiganten i en pressemeddelelse.

Ikke en mulighed

Ikea ser det ikke som en mulighed, at de i løbet af den nærmeste fremtid kan genoptage deres aktiviteter i Rusland.

'Desværre er omstændighederne ikke forbedret, og den ødelæggende krig fortsætter.'

'Virksomheder og forsyningskæder over hele verden er blevet hårdt ramt, og vi ser det ikke som en mulighed at genoptage driften foreløbig,' skriver den svenske koncern i pressemeddelelsen.

Flere tiltag

Derfor vil Ikea afskedige en række medarbejdere i Rusland, og butikkerne i landet vil forblive lukkede. Samtidig vil koncernen forsøge at finde nye ejere til deres fabrikker i Rusland.

Import og eksport fra Rusland og Belarus vil fortsat være stoppet. To kontorer i Moskva og Minsk vil desuden blive lukket permanent.

Ikea oplyser ikke, hvornår tiltagene træder i kraft, blot at de er undervejs, og at de samtidig forsøger at støtte deres folk efter bedste evne.

