IKEA melder pornovideo til politiet

En viral video fra Kina har fået IKEA til at reagere

En video af særdeles letpåklædt kvinde, der tilfredsstiller sig selv seksuelt forskellige steder i en IKEA-forretning, har spredt sig flittigt på sociale medier i Kina og har blandt andet fundet vej til pornohjemmesiden Pornhub.

Hvem kvinden er, og i hvilken butik, det foregår, er uvist, men seancen har nu fået IKEA til at reagere offentligt på videoen og dens indhold.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Vi er absolut imod og fordømmer denne slags opførsel, og vi har omgående meldt det til politiet i byen, hvor den formodede butik ligger, lyder det i en udtalelse fra IKEA.

Set af millioner

På videoen befinder kvinden sig forskellige steder i butikken, mens andre kunder går rundt ganske uvidende om, hvad kvinden foretager sig ganske tæt på dem.

Videoen er siden blev fjernet fra sociale medier i Kina, men den har ifølge AFP fået millioner af visninger.

På grund af videoen vil IKEA nu 'lave endnu mere grundige sikkerhedsmæssige og hygiejne-relaterede tiltag', mens de vil opfordre deres kunder til at 'færdes i butikkerne på en ordentlig og civiliseret måde'.

Det er uvist, hvem der står bag videoen, men brugere på sociale medier har spekuleret i, at den finder sted i provinsen Guangdong, da nogle af de højttalerudkald, man kan høre på videoen, er på kantonesisk, som bliver talt i det område.

Hvornår videoen er blevet optaget er også uvist, men flere har bemærket, at de forbipasserende ikke bærer masker, hvorfor det formodes, at den er optaget før coronaudbruddet i Kina i januar.

Sociale medier i Kina er under skarp, statslig kontrol, hvorfor der bliver slået hårdt ned på udskejelser som dem, kvinden har kastet sig ud i i den uidentificerede IKEA-forretning.

I Kina kan man risikere op mod ti dages fængsel for at være nøgen i det offentlige rum, mens det kan udløse 15 dages fængsel og en bøde på op mod 3000 yuan (knap 3000 kroner) at uploade og sprede upassende indhold på nettet.