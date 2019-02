Ikea taget i bommert: - Vi beklager

For en virksomhed som Ikea, der har hovedsæde i Sverige, kan det måske virke oplagt at komme til at glemme et land, der ligger helt omme på den anden side af Jorden.

Men den svenske møbelgigant virker alligevel en anelse pinligt berørt over den brøler, som en amerikansk kunde opdagede en dag, han var i den lokale Ikea.

Manden, der på Reddit går under brugernavnet Jibbles666, opdagede nemlig, at man i Ikea kunne købe et verdenskort, hvor New Zealand ikke var at finde i havet sydøst for Australien.

Foto: Ikea

Den oplevelse delte han på Reddit, der har en undersektion dedikeret netop til kort, hvor kiwi-nationen ikke optræder, kaldet MapsWithoutNZ.

Ikea har over for BBC erkendt fejltagelsen.

- Ikea er ansvarlig for at sikre korrekte og føjelige motiver på alle vores produkter. Vi kan se, at processen har slået fejl angående produktet Björkstra verdenskort - vi beklager denne fejltagelse og undskylder. Vi vil tage de nødvendige skridt, og produktet bliver nu udfaset i vores butikker, lyder det fra Ikea.