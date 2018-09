IKEA tilbagekalder 75.000 farlige lamper

IKEA advarer mod en lampe købt mellem to specifikke datoer, da der er frygt for, at den pludselig kan falde ned

Hvis du for nyligt har købt en lampe i IKEA af typen CALYPSO, så er det en god ide at tjekke den en ekstra gang.

Den svenske gigant har nemlig valgt at tilbagekalde alle CALYPSO-lamper, der er produceret i perioden uge 25 i 2016 til uge 44 i 2017 med datostempler 1625 til 1744.

Det skyldes, at der er risiko for, at lampens glasskærm falder ned.

Det oplyser IKEA i en pressemeddelelse.

- Selvom sandsynligheden for, at det sker er lille, er risikoen nok til, at IKEA tilbagekalder produktet. Kundernes sikkerhed har førsteprioritet i IKEA, og derfor har vi valgt at tilbagekalde dette parti som en forebyggende foranstaltning, siger Emilie Knoester, Business Area Manager Lighting and Home Smart hos IKEA of Sweden.

Det er denne CALYPSO-lamper, der er blevet tilbagekaldt. Foto: IKEA

Flere kunder har henvendt sig til IKEA, og derfor tager bolighuset ingen chancer. Samtlige 75.000 lamper bliver tilbagekaldt.

Og hvad skal man så gøre, hvis man har sådan en lampe?

Ifølge IKEA kan den returneres i alle IKEA's varehuse, når kunderne har mulighed for det.

'Som kunde kan du vælge at få en ny og forbedret CALYPSO lampe eller få prisen refunderet. Købsbevis eller kvittering er ikke nødvendig for at få pengene tilbage', skriver IKEA.