Ikea tilbagekalder espressokande: Produktet kan briste

Boligkæden Ikea tilbagekalder Metallisk espressokande, da produktet kan briste under brug

Ikea beder alle kunder, der ejer en espressokande til kogeplade på 0,4 liter med navnet Metallisk, om at stoppe brugen af produktet og henvende sig til kæden for at få pengene retur.

Det skriver Ikea i en pressemeddelelse.

Tilbagekaldelsen gælder produkter med en sikkerhedsventil i rustfrit stål med datomærkningerne mellem 2040 og 2204.

- Den øgede risiko kommer af en ændring af sikkerhedsventilens materiale og konstruktion, og tilbagekaldet gælder kun de produkter, der har en sikkerhedsventil i rustfrit stål.

Produktet har en sølv/grå farve.

Andre Metallisk-produkter indgår ikke i tilbagekaldelsen.

Den omtalte espressokande kan returneres i alle Ikeas varehuse. Kunderne kan få pengene tilbage uden kvittering.

Ikea undskylder samtidig ulejligheden, som tilbagekaldelsen måtte forårsage.