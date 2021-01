IKEA tilbagekalder knækbrød: Kan indeholde giftig gas

IKEA tilbagekalder knækbrødspakkerne 'Knäckebröd Flerkorn' i Danmark og flere andre lande, heriblandt Sverige.

Det skyldes, at produktet kan indeholde giftig gas.

Det bekræfter IKEA's presseansvarlige i Danmark, Rikke Andersen, over for Ekstra Bladet.

'Ja, det er korrekt, at vi i Danmark også tager dette produkt retur,' skriver hun i en mail.

IKEA's presseansvarlige i Sverige, Sandra Jakob, uddyber baggrunden for, at produktet nu kaldes tilbage.

- Vi laver mange tests på al mad, vi sælger, og den giftige gas er fundet i en lille del af sortimentet. Produktet er ufarligt at indtage, siger Sandra Jakob til Aftonbladet. Hun oplyser, at de tilbagekalder produktet for at være på den sikre side.

Har du allerede købt knækbrødet, kan du i Danmark returnere produktet ved at henvende dig i Retur og Reklamation hos IKEA. Her vil du få prisen refunderet, oplyser Rikke Andersen.

Det er ikke nødvendigt at fremvise kvittering for at få pengene tilbage.

'Vi beklager ulejligheden,' lyder det i mailsvaret.