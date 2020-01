IKEA tilbagekalder krus: Udskiller kemikalier

IKEA har valgt at trække nogle kopper tilbage, der er lavet i Indien, som udskiller kemikalier

Den svenske møbelgigant opfordrer folk, der har købt kruset med navnet TROLIGTVIS i hvilken som helst farve, til øjeblikket at stoppe med at bruge det, hvis der altså står 'Made in India' i bunden af koppen.

Det skriver IKEA i en pressemeddelelse.

TROLIGTVIS-kopperne er blevet solgt siden oktober. Har man købt koppen, kan man tage koppen med tilbage til IKEA og få sine penge tilbage - også selvom man har smidt sin kvittering væk.

Sådan ser TROLIGTVIS-kopperne ud. Handout.

IKEA har opdaget i en test, at kopperne ikke overholder IKEAs krav til deres produktet, da det udskiller kemikalier, der overskrider de foreskrevne grænser.

Der er tale om kemikaliet DBP (dibutylphthalate). Det et kemikalie, der bliver brugt til at blødgøre plastik.

IKEA sælger også en udgave af kopperne, der er produceret i Italien, og de bliver stadig solgt og bør holde sig inden for kravene til produkterne.