Ikea tilbagekalder møbel

Stolen 'ODGER' fra Ikea tilbagekaldes, da der er fare for 'fald og personskade'

Har du fået indrettet dit kontor eller dit lille arbejdshjørne med en stol fra Ikea, kan det være, at du skal skynde dig ned for at få pengene retur.

For møbelgiganten har netop tilbagekaldt skrivebordsstolen 'ODGER', da der er risiko for, at den kan gå i stykker.

Det oplyser Ikea i en pressemeddelelse.

'IKEA beder alle kunder om at stoppe med at bruge stolen og henvende sig i IKEA for at få pengene retur.'

'Der er desværre en risiko for, at det stjerneformede understel kan gå i stykker og forårsage fald eller personskade for brugeren,' står der.

Helt præcist drejer det sig om følgende:

Hvis du har stolen stående, kan den returneres til Ikea. Det er ikke nødvendigt at have en kvittering med.