IKEA tilbagekalder produkt: Risiko for kvalte børn

Anmeldelser om fejl på hagesmæk får IKEA til at trække produkt tilbage af frygt for kvalte børn

Hvis du har været i IKEA for at købe en ny hagesmæk til dit barn, kan det være en god ide lige at tjekke den efter.

Den svenske møbelgigant oplyser i en pressemeddelelse, at de tilbagekalder røde og blå hagesmække i modellen 'MATVRÅ' for at sikre kundernes sikkerhed.

I pressemeddelelsen beder IKEA alle kunder om 'at stoppe brugen af hagesmækken og henvende sig til IKEA for at få pengene retur.'

Det tilbagekaldte hagesmæk-sæt fra IKEA.

Kan kvæle børn

Tilbagekaldelsen sker efter, at virksomheden har modtaget to anmeldelser om en farlig fejl på produktet

- Vi er blevet opmærksomme på, at der er risiko for, at knappen kan falde af, hvis barnet trækker i den, siger Emelie Knoester, Business Area Manager hos IKEA of Sweden i pressemeddelelsen.

Den farlige hagesmæk er blevet solgt fra august til 13. september i år. Den svenske møbelgigant oplyser samtidigt, at skulle man have købt 'MATVRÅ'-modellen i grøn/gul og frugt/grøntsager, kan man ånde lettet op, da de skulle være fremstillet af et andet materiale og derfor være sikre.