Ikea trækker produkter tilbage

Har du købt tallerkner, skåle eller krus af typen 'Heroisk' eller 'Talrika' i Ikea bør du stoppe med at bruge dem og aflevere dem tilbage til Ikea.

Det oplyser Ikea i en pressemeddelelse.

Virksomheden har nemlig besluttet at trække produkterne tilbage.

Ikea oplyser, at produkterne kan gå i stykker eller forårsage forbrændinger, hvis de bliver brugt sammen med varmt indhold. De bliver derfor trukket tilbage 'ud fra et forsigtighedsprincip'. oplyser kæden.

Ifølge Ikea opfylder produkterne ellers gældende standarder og lovgivning, men de har fået meldinger om ødelagte produkter, hvorfor de altså trækker alt i serierne tilbage.

Det er ikke nødvendigt at medbringe kvittering for at få pengene tilbage, hvis man tager produkterne med i Ikea.

Produkter i de to serier, der nu bliver kaldt tilbage. Foto: Ikea

Serien Heroisk-serien har særligt været målrettet børn, og Ikea har beskrevet, at de er 'formet, så små hænder kan holde om dem.'