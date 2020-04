Ikke alle coronasmittede vil kunne testes positive

Selv om man er smittet med coronavirus, er det ikke 100 procent sikkert, at det vil kunne spores i en test.

Mindst fem til ti procent af de smittede vil i en test kunne få et forkert svar om, at de ikke er smittet.

Det fremgår af en præciseret version af Sundhedsstyrelsens informationsmateriale til de praktiserende læger.

Ordlyden i materialet er blevet præciseret tirsdag.

- Baseret på den nuværende viden om PCR testen (test for corona, red.) anslås det, at mindst fem til ti procent af inficerede patienter med covid-19 vil få et negativt testresultat, lyder det nu.

I den oprindelige udgave fra 8. april kunne formuleringen misforstås, som om det var fem til ti procent af alle negative coronatests, der i virkeligheden kunne være positive.

Men det er altså ikke tilfældet. Og dermed er det langt færre patienter, der vurderes at få et forkert prøvesvar.

Det ændrer dog ikke ved, at Sundhedsstyrelsen på baggrund af den lille usikkerhed i coronatestene fortsat konkluderer, at et negativt testsvar ikke fuldstændigt udelukker, at en patient er smittet.

Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at et negativt testsvar ikke bruges som eneste grundlag for vurderingen af, hvordan en patient bliver håndteret og rådgivet.

Hvis en patient, der er testet negativ, har vedvarende eller forværrede symptomer, anbefaler Sundhedsstyrelsen derfor, at læger overvejer at gentage testen.

De forkerte prøvesvar skyldes primært, at der ikke skrabes nok virus op i det testmateriale, der undersøges.

Det handler både om at finde det rigtige sted, hvor virussen befinder sig. Der kan nemlig både testes i svælget og i lungerne.

Men det handler også om symptomernes styrke. Testens pålidelighed falder, des mildere symptomerne er, oplyser Sundhedsstyrelsen.