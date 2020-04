Ikke bare en flad kurve: Her vil de kvase virus

New Zealand er et af de eneste lande i verden, der har en strategi om at eliminere coronavirus og ikke bare flade kurven. Og det ser ud til at virke

I New Zealand er der næsten lige så mange indbyggere som i Danmark.

Alligevel har det lille land syd for Australien en helt anden strategi. I hvert fald officielt.

Som et af de få lande i vesten har premierminister Jacinda Ardern meldt ud, at de ønsker at eliminere coroavirus 100 procent. Modsat resten af den vestlige verden.

Og det ser ud til at virke. I en artikel skrevet af The Washington Post beskrives det, hvordan landet har succes med at kvase kurven fuldstændig og udrydde sygdommen.

Præcis ligesom de har gjort i eksempelvis Kina, Hong Kong, Taiwan, Singapore og Taiwan.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Premierminister Jacinda Ardern talte til befolkningen via en online forbindelse 30. marts. Foto: Ritzau Scanpix

Virus skal udryddes

I skrivende stund er der registreret 1283 antal smittede i New Zealand, selv om over 55.000 mennesker er blevet testet. Derudover har kun to mennesker har mistet livet med sygdommen.

Planen fra start var meget enkelt. Ingen snak om flokimmunitet eller venteposition. Virussen skulle udryddes.

Og ifølge skribenten, Anna Fifield , der har boet mere end 20 år i New Zealand, er årsagen til den foreløbige succes ganske enkel. Massivt fokus på selvisolation, social afstand og grænser, der blev helt lukket meget tidligt.

Da New Zealand havde 102 smittede 21. marts gik Jacinda Ardern på tv og fortalte, at 'det havde Italien også på et tidspunkt'.

Kan stadig gå galt

Derfor blev grænserne lukket helt ned, mens alle rejsende blev tvunget i isolation i 14 dage allerede i starten af marts. Derudover blev skoler, daginstitutioner, butikker osv. lukket.

Og det har givet pote, men faren er stadig ikke drevet over i landet.

Business Insider har talt med professor i epidemiologi Nick Wilson fra University of Otago, der fortæller, at der fortsat er lang vej endnu.

- Tingene ser lovende ud i New Zealand, men der er stadig en risiko for, at elimination-strategien slår fejl, og så bliver de nødt til at skifte til en anden strategi.