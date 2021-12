Ikke fakta: Nu forklarer han den mystiske graf

SSI havde onsdag været en tur på værksted i den grafiske afdeling. Her havde de lavet en graf med en blå streg og en rød streg, hvor der stod tid i bunden og covid-19-indlæggelser i toppen.

Men der var helt udeladt en y-akse, ligesom det aldrig i detaljer blev forklaret, hvad baggrunden for grafen var. Spørgsmålene var mange, og Ekstra Bladet har tidligt torsdag morgen forsøgt at få en række svar.

Mildere forløb

Hvad betød den blå linje, hvad betød den røde linje, hvad var datagrundlaget for grafen, hvad betyder y-aksen, og hvordan hænger den eksponentielle stigning sammen med, at alt tyder på, at omikron giver et mildere forløb?

SSI oplyser, at Henrik Ullum ikke i skrivende stund kan svare på spørgsmålet fra Ekstra Bladet. Han er træt og arbejder hjemmefra.

Presseafdelingen oplyser dog, at grafen ikke er baseret på fakta. Der er blot tale om en illustration, der var taget med for at vise, hvordan det kan komme til at se ud, hvis omikron får lov til at udvikle sig eksponentielt. Et forsøg på at gøre det illustrativt for seerne. De har også kort efter artiklens publicering sendt følgende svar på skrift:

'Statens Serum Institut medbragte en grafik til pressemødet i går, der skulle illustrere hvordan en virus-variant, der er mindre sygdomsfremkaldende, men mere smitsom, alligevel kan stige eksponentielt, og dermed belaste sundhedsvæsenet markant. Det er de foreløbige kendetegn og beskrivelser af omikron, og derfor relevant at fortælle', skriver det til Ekstra Bladet.

Derudover forklarer Henrik Ullum selv på følgende på Twitter:

Ved stadig intet

Omikron-varianten er fortsat meget ny, og derfor ved vi stadig ikke meget om den. Derfor er det for tidligt at konkludere, om den er mildere, og om den smitter mere.

Henrik Ullum forklarede dog på et pressemøde onsdag, at der er spæde tegn på, at de mennesker, der bliver syge, i færre tilfælde skal indlægges. Det tyder også på, at de skal have mindre ilt.

- Vi ved ikke, i hvilket omfang vaccinerne vil virke mod omikron, sagde Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, på pressemødet.

Nye restriktioner

Statsminister Mette Frederiksen (S) kunne på et pressemøde onsdag præsentere befolkningen for regeringens nye tiltag, hvor skolebørn og nattelivet var i fokus.

– Natteliv og diskoteker lukkes. Det samme gør steder, der afvikler koncerter med over 50 stående publikummer. Der indføres krav om mundbind, når du står inde på serveringssteder indendørs. Om natten forbydes salg af alkohol, siger Mette Frederiksen på pressemødet.

Nattelivets lukning defineres ved, at natklubber og diskoteker med dansegulv bliver tvangslukket, mens barer, restauranter og øvrige serveringssteder nu kun må holde åbent til midnat.

Nødvendigt med hjemmearbejde

Regeringen havde ikke flere restriktioner til det festlige publikum, men statsministeren opfordrede på det kraftigste til, at virksomheder aflyser firmajulefrokoster og benytter sig af hjemmearbejde, hvor det er muligt.

- Jeg ved godt, at det for mange vil være et uvelkomment gensyn med hjemmearbejdspladsen. Det er der sådan set ikke noget at sige til. Men lige nu vurderes det at være nødvendigt, siger Mette Frederiksen.