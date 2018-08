Ikke for sarte sjæle: Denne edderkop vil give dig mareridt

Hvis du ikke bryder dig om edderkopper, så lad være med at læse videre, og undlad for alt i verden at se videoen herover!

Den viser nemlig hvordan det ser ud, når en fugleedderkops ægge-kokon åbnes, og hundredvis af unger kommer til syne på én gang.

Det er edderkoppe-entusiasten Marita Lorbiecke, også kendt som 'Deadly Tarantula Girl' på Youtube, der har filmet det øjeblik hun fjerner og åbner kokonen fra sin fem år gamle edderkop af arten nhandu chromatus.

Ifølge Marita Lorbiecke var det nemlig ikke nogen helt almindelig udklækning,

'Jeg har avlet edderkopper siden 1990'erne og har set mange succesfulde udklækninger af ægge-kokoner, men ingen med det her antal', kommenterer hun til sin video.

'Det var utroligt, da kokonen åbnede sig. Jeg var både overrasket og henrykt på en gang.'

Her er det en edderkop af arten huntsman, der udklækker hundredvis af unger. Video: Caters