Ikke-godkendt medicin er håbet mod coronavirus

Forskere verden over arbejder i døgndrift på at udvikle medicin mod coronavirusset.

Det bedste bud på et våben i den kamp kan vise sig at være et lægemiddel, der ikke er godkendt endnu.

Der er tale om det nye præparat remdesivir. Det er produceret af medicinfirmaet Gilead Sciences, og lige nu bruges det blandt andet i forskning i Hubei-provinsen i Kina, epicentret og arnestedet for coronavirusset.

At det ikke er godkendt betyder, at man endnu ikke har det fulde billede over eventuelle effekter eller risici og bivirkninger ved medicinen.

Men det kan altså være nødvendigt i en situation som den nuværende, mener professor Lone Simonsen, der forsker i blandt andet pandemier på Roskilde Universitet.

- Jeg er glad for, at de tester alt, hvad de har i arsenalet.

- Problemet er, at når man som her prøver sig lidt frem, så kommer nogle patienter sig, og nogle bliver sygere. Det er svært at sige, hvad der skyldes medikamentet, og hvad der er patientens underliggende forhold, siger Lone Simonsen.

Eksperimenterende forsøg med for eksempel remdesivir beror på en afvejning mellem risikoen, hvis man gør noget, og risikoen, hvis man ikke gør, forklarer Lone Simonsen.

Derfor er det også et bevis på en højspændt situation omkring coronavirusset, at man tager alle de mulige midler i brug.

Men der er også udenlands en del tvivl om risiciene ved remdesivir.

Ifølge det amerikanske medie Bloomberg har en af forskerne hos firmaet bag medicinen, Brian Adams, i et notat kaldt medicinen for en 'rimelig risikabel og uklar mulighed'.

Remdesivir er dog det bedste bud på corona-medicin lige nu, siger Allan Randrup Thomsen. Han er professor i virologi på Københavns Universitet.

- Du kan ikke gå ud og give det til alle og enhver nu.

- Men jeg er tilbøjelig til at mene, at det lige nu er det bedste bud på kommende medicin på den korte bane, siger han.

Det første forsøg med medicinen forventes afsluttet sidst i april.