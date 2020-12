Ikke igen: TV-boks brudt ned

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

SENESTE: Fejlen bliver snart rettet - se svaret fra Yousee i bunden af artiklen

Torsdag morgen og hele formiddagen er Ekstra Bladets 1224-mail blevet fyldt med henvendelser fra læsere, der ikke kan få deres Yousee-tv-bokse til at virke.

'Man kan ikke benyttes deres app, deres tv boks. Kunderne kan ikke streame det man har betalt for. Man kan ikke komme i kontakt med dem, hverken via deres kundeservice via Facebook.'

'Der er rigtig mange opslag på deres Facebook side, som mangler svar,' skriver en af læserne om situationen.

Sådan ser det ud, når de ramte forsøger at bruge deres tv-boks. Læserfoto

Kunder raser over Yousee-nedbrud

Ingen kontakt til kundeservice

'Yousee har IGEN IGEN nedbrud - og ingen kan komme i kontakt med dem...'

'Kan I ikke putte dem på forsiden og sørge for at de får lavet deres fejl...?,' lyder opfordringen fra en anden vred Yousee-kunde.

Og flere frygter nu, at tv-signalet bryder så ubehjælpeligt ned igen, som det skete for nogle år siden, hvor en meget stor del af kunderne blev mødt af sort skærm nytårsaften.

På firmaets Facebook-side får dagens nedbrud da heller ikke venlige ord med på vejen, hvor kunderne klager over, at der efter flere timer med fejl fortsat ikke var kommet information ud om, hvad der sker.

Yousee: Kun streaming ramt

Herover kan du se beskeden, som Yousee netop har delt med kunderne på Facebook.

Hos Yousee bekræfter man, at kunder, der har en tv-boks, er ramt af en teknisk fejl.

Den betyder ifølge firmaets pressetjeneste, at boksene er i 'begrænset tilstand', så man ikke kan streame indhold.

Derimod er det fortsat - som hovedregel - muligt at bruge live-tv-signalet, understreger Yousee, som forventer, at fejlen er løst senere på eftermiddagen.

Der er også netop blevet lagt en status ud på Yousee's Facebook-side, hvor selskabet beklager de problemer, som kunderne oplever.