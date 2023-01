Ikke kønt, DSB!

Ifølge DSB er toget en afgørende mulighed for at gøre en forskel for samfundet. Alligevel modtager topboss Flemming Jensen over 13.000 kroner om måneden i biltilskud. Det vil han dog ikke tale med Ekstra Bladet om

'Practice what you preach'.

Sådan lyder en fast vending på engelsk, men det kan man ifølge kommunikationsrådgiver hos Moment Kommunikation Troels Johannesen ikke beskylde DSB for at gøre.

Ekstra Bladet har tidligere fortalt, hvordan DSB-direktør Flemming Jensen i årevis har fået et månedligt biltilskud på 13.750, imens den øvrige del af direktionen også er blevet belønnet med fri bil de sidste tre år, fremgår det er vederlagsrapporterne.

Alt sammen selv om et af DSB's hovedbudskaber er, at så mange som muligt bør tage toget.

Flemming Jensen vil have os alle til at tage toget, men gider ikke selv. Foto: Jens Dresling

Ikke kønt!

Ekstra Bladet har i forbindelse med afsløringen talt med trategisk kommunikationsrådgiver hos Moment Kommunikation Troels Johannesen, der er ekspert i virksomheders håndtering af kommunikation i forbindelse med grøn omstiling.

Og for ham er det ikke kønt.

- Det er jo aldrig kønt, når man siger noget og gør noget andet. Det er det, som DSB igen er fanget i her. De vil jo rigtig gerne have os til at køre mere i tog, og så er det jo ikke smart, når topfolkene i en transportvirksomshed tager bilen. Og så endda bliver betalt for det. Det er problematisk og en kæmpe udfordring for dem.

Her henviser eksperten til, at DSB spænder ben for sig selv hvad angår kommunikationen.

- DSB er jo kendt af alle danskere, og jeg tror ikke, at sager som disse grundlæggende ved danskernes holdning til DSB. Men det kan skade deres mulighed for at agere på den grønne omstilling i fremtiden, når de ikke engang selv køber ind op det. Det handler om 'practice what you preach', siger Troels Johannesen til Ekstra Bladet.