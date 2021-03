Ikke nævnt med et komma: 'Uforståeligt og skadeligt'

Direktøren for Feriehusudlejernes Brancheforening er stærkt utilfreds med, at man stadig ikke har nogen plan for, hvornår der kan komme turister til Danmark

Sent mandag aften faldt den store genåbningsplan på plads.

Mens mange brancher nu konkret ved, hvornår de kan genåbne, er der stadig en del, som ikke aner, hvornår de igen kan få penge i kasseapparaterne.

Det gælder blandt andre turist- og rejsebranchen. En udfasning af rejserestriktionerne er nemlig ikke nævnt i aftalen mellem et bredt flertal af partierne på Christiansborg.

Det store genåbningsoverblik: Det mangler vi stadig svar på

Ikke et komma

Det er yderst skadeligt for rejsebranchen, at der ikke er en plan for, hvornår man igen kan åbne grænserne, så der kan komme turister til landet.

Det fortæller en skuffet direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening, Carlos Villaro Lassen, i en pressemeddelelse.

- Det er uforståeligt, at politikerne ikke har nævnt de lukkede grænser med ét ord i genåbningsplanen. Det er dybt skadeligt, at vi ikke får en afklaring om grænsen, og der er intet sundhedsfagligt belæg for, at tyske feriehusgæster ikke kan leje et sommerhus i Danmark. Det er som om, at Christiansborg ignorerer, at der er et kæmpe turismeerhverv, der kæmper for overlevelse.

Derfor har han sendt et brev til statsminister Mette Frederiksen, hvori brancheforeningen skriver, at leje af feriehuse - som mange tyskerne normalt benytter sig af langs den jyske vestkyst - skal ses som et anderkendelsesværdigt formål.

På den måde kan de rejse ind i landet, selvom grænsen ellers er lukket.

Sverige letter indrejseforbud for danskere

Sverige åbner for danskere

Mens udenlandske turister altså fortsat ikke kan komme ind i Danmark frem til minimum 5. april, hvor de nuværende rejserestriktioner udløber, kan danskere fra 31. marts rejse til Sverige, hvis de har en negativ coronatest.

Det oplyste den svenske indenrigsminister onsdag på et pressemøde.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Udenrigsministeriet.