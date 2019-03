Ikke så super: Sygehus vil spare skilte og sofaer væk

Et nyt offentligt besparelseskatalog har fået borgerne i og omkring Holstebro op i det helt røde felt.

Ifølge kataloget har man nemlig overvejet at spare både sofaer og skilte væk på det kommende supersygehus i Gødstrup, det skriver Holstebro Dagblad.

Sofaerne til pårørende på sengestuerne står nemlig på listen over mulige besparelser.

Derfor kan de pårørende til patienterne komme til at stå i den situation, at det hedder en feltseng eller madras på gulvet, hvis de vil være ved deres nærmeste.

Sparer masser af penge

Ved at droppe sofaerne er det muligt for det kommende hospital at spare hele fem millioner kroner.

Men selvom der ikke er nogen sofa, skal de pårørende stadig kunne overnatte på hospitalet.

'Uden pårørende-sofa (som en pårørende selv kan redde op) skal personalet fremskaffe ekstra seng, madras eller feltseng til pårørende', står der i kataloget.

'Ingen pårørendesofa kan betyde, at pårørende ikke kan overnatte, (det) strider mod ønsket om inddragelse af pårørende. Trygheden for patienten ved at have pårørende tæt på døgnet rundt fjernes'.

- Vi er ude de steder, hvor det virkelig gør ondt. Derfor håber vi heller ikke, at det bliver nødvendigt at droppe sofaerne. Men der er et krav om, at vi skal have et sparekatalog, så vi er klar til at imødegå eventuelle økonomiske problemer, lyder det fra sygehusdirektøren, Poul Michaelsen til Holstebro Dagblad.

Kritiske brugere

Men det er ikke noget, der falder i god jord hos danskerne, der kan være kommende patienter på sygehuset.

På Facebook udtrykker flere deres utilfredshed.

'Stop dog med at kalde det for et supersygehus, det er et skandalesygehus', skriver en.

'Det er simpelthen under alt kritik. Og så vil man lukke andre sygehuse til fordel for det. Det var bedre og give de penge der er brugt på det super sygehus til de andre sygehuse vi har', skriver en anden.

Kan godt forstå dem

Poul Michaelsen er overrasket over kritikken, da han snakker med Ekstra Bladet.

- Jeg har ikke selv set, at så mange skulle være utilfredse over forslaget, men jeg kan da godt forstå dem.

Han forklarer, at man fra sygehusets side har lavet kataloget, fordi man gerne vil være klar til at vise, hvad der kan spares væk, hvis der skulle opstå en økonomisk krise.

- Så I har planer om, at der skal være sofaer og skilte?

- Ja, det har vi. Pårørendesofaer er med i projektet.

- Så de er indkøbt?

- Nej, det er de ikke, men vi ser da helst, at de er med, når sygehuset åbner.

Det er ifølge Poul Michaelsen ikke ønsket, at man åbner uden sofaerne, da det vil gøre det sværere at være pårørende på det kommende hospital.

- Jeg kan sagtens forstå, hvis folk er kritiske, og at de reagerer, og jeg håber da også, at det kommer med.

Det er derfor endnu uvist, om der vil være sofaer til de pårørende, når hospitalet efter planen åbner i 2020.