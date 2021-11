Ikke set i 30 år: Rød alarm for verdensøkonomien

Inflationen er steget til sit højeste niveau i 30 år i USA, mens den i Europa ikke har været højere siden finanskrisen.

USA's centralbank har tidligere i november meldt ud, at der kun er tale om en midlertidig situation, der snart er forbi. Men den køber cheføkonom hos Allianz Mohamed El-Erian.

Han mener derimod, at den seneste udvikling bør få alarmklokkerne til at ringe.

- Vi er i en overgangsfase, hvor centralbankerne fejlkarakteriserer inflationen. Fortællingen er, at 'det er forbigående, det er forbigående, det er forbigående. Men det er IKKE forbigående, siger Mohamed El-Erian til NBC News.

Ifølge ham skal årsagen findes i, at der er en adfærdsændring i gang. Både blandt forbrugere og blandt virksomheder.

- Vi har rigeligt med beviser. Virksomheder kræver højere priser, og forsyningsafbrydelser varer længere end forventet. Folk skubber indkøbene frem for at undgå problemerne i fremtiden, og det skaber yderligere pres på inflationen, siger Mohamed El-Erian.

Går stærkt

Også direktør i Deutsche Bank, Christian Sewing, advarer. Han siger ifølge Financial Times, at inflationen er på vej op i et højere tempo, end nogen kunne have forventet. Derfor mener han, at det er på tide at føre en strammere pengepolitik fra centralbankerne.

I oktober steg forbrugerprisindekset i USA med 6,2 procentpoint siden sidste år. Alene i oktober steg den med 0,9 procentpoint. Det er den største stigning siden december 1990.

Forbrugerprisindekset dækker over den gennemsnitlige pris af forbrugsvarer og tjenesteydelser, som købes af husholdningerne. Det gælder alt fra prisen på benzin til madvarer.

Læs mere om de stigende priser på mad her.