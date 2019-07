Ikke set i 427 år: Lyset slukker i ørken

Dag blev til nat, da månen tirsdag eftermiddag gled ind foran solen og skabte total solformørkelse i Chile. Se de utrolige optagelser af det sjældne fænomen her

Flere hundredetusinde turister og lokale rettede blikket mod himlen og jublede, da en total solformørkelse tirsdag henlagde Chile og dele af Argentina i mørke tirsdag 2. juli.

Turister fra hele verden var rejst til de to sydamerikanske lande for at bevidne det spektakulære syn.

Månen gled ind over solen tirsdag klokken 15.22 lokal tid. Det svarer til klokken 21.22 dansk tid.

Solformørkelsen ramte først Chile i byen La Serena, hvor der bor 200.000 personer - og yderligere 300.000 besøgende var mødt op.

Solformørkelsen skulle også ses gennem mobiltelefonerne. Foto: Stringer / Ritzau Scanpix

Længere mod øst i Argentina var solformørkelsen ligeledes total. Og helt ovre på østkysten i hovedstaden, Buenos Aires, kunne en delvis solformørkelse ses.

Sjældent fænomen

Tirsdagens totale solformørkelse er sjældent sent i Chiles Atacama-ørken, hvor man bedst kunne nyde det usædvanlige fænomen.

Faktisk er det ikke set siden 1592, og man forventer, at den næste totale solformørkelse i området først vil være i det herrens år 2164, skriver The Guardian.

Næste gang en total solformørkelse ventes at ramme Jorden er dog noget tidligere - nemlig den 14. december 2020. Igen vil det primært kunne ses visse steder i Chile og Argentina, men i andre dele af lande.

I 2017 bevidnede millioner af mennesker fænomenet, da en total solformørkelse henlagde 14 amerikanske delstater i mørke.

Det var første gang, at en solformørkelse kunne ses over så stort et område siden 1918.