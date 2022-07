Ikke set så dårlige siden finanskrisen

Vi har hørt det før - frygten for en kommende recession.

Nu har den frygt for alvor bidt sig fast på det europæiske aktiemarkedet, hvor der er god grund til bekymring.

De første seks måneder af 2022 gav nemlig det dårligste afkast siden finanskrisen i 2008.

Det skriver Finans.

Faldet med 17 pct.

På halvårets sidste handelsdag faldt det brede europæiske aktieindeks Stoxx Europe 600 med 1,5 pct.

Dermed er indekset faldet 17 pct. i år, skriver Finans.

Årsagerne er dem vi kender.

Stigende priser og inflation, centralbanker der strammer op for likviditeten og Ruslands invasion af Ukraine.

Ekstrem pessimisme

Anna Macdonald, fondsforvalter hos Amati Global Investors, siger til nyhedsmediet Bloomberg, at centralbankerne kun har øje for at få inflation og leveomkostningerne under kontrol.

Det skaber ifølge Macdonald en bred pessimisme blandt alle investorerne, fordi det er gået op for dem, at centralbankerne af samme årsag ignorerer de faldende aktiekurser.

- Ekstrem pessimisme er nu dybt indlejret, siger Anna Macdonald.