Ikke set siden 1994: - Voldsom udvikling

For første gang i 28 år er danskernes gæld til realkreditinstitutter blevet mindre, viser seneste tal fra Nationalbanken

Boligmarkedet er i knæ.

I november faldt boligpriserne for femte måned i træk, mens der samtidig er udsigt til yderligere prisfald. Hovedårsagen skal ifølge eksperter findes i den økonomiske situation med høj inflation og de forhøjede renter.

Samtidig viser nye tal fra Nationalbanken, at det samlede realkreditlån til private boligejere står til at falde for første gang siden 1994.

Sådan ser udviklingen i danskernes realkreditgæld ud. Foto: Nationalbanken

Gevaldig opbremsning

Ved udgangen af november havde danske boligejere således en samlet realkreditgæld på 1.799 milliarder kroner. Det er 5,6 milliarder mindre end på samme tid sidste år.

'Udviklingen i danskernes realkreditgæld bidrager sammen med ejendomspriserne til at belyse centrale tendenser på boligmarkedet. I en længere årrække har udviklingen i gældsniveauet været stigende, men er i løbet af 2022 vendt til et fald', skriver Nationalbanken i et notat.

De seneste tal er opsigtsvækkende, siger afdelingsdirektør i Jyske Realkredit, Mikkel Høegh, til Finans:

- Det er en voldsom udvikling og grafik. Det er længe siden, at der har været negativ vækst i udlånet til private husholdninger, og det er et tegn på, at boligmarkedet er bremset gevaldigt op.

Over hele landet

Ifølge Nationalbanken er udviklingen bredt funderet over hele landet. I notatet skriver man således:

'I vækstområderne (København og omegn samt Aarhus), som historisk har haft højere realkredit-vækstrater end resten af landet, er år til år-væksten faldet med mere end 6 procentpoint over det seneste år til 0,76 procent i november'.

De høje renter har fået mange danskere til at konvertere deres realkreditlån. På den måde har de reduceret deres restgæld betydeligt, hvilket har været med til at gøre den samlede pulje af penge bundet op på realkreditlån mindre.

