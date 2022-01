Ikke sket i 89 år: 'Potentiel farlig' asteroide flyver forbi Jorden

Den er to gange så stor som Empire State Building i New York.

Heldigvis flyver den forbi Jorden. Lige akurrat. For selvom den ikke har kurs direkte mod Jorden, kommer den faktisk tæt på. Så tæt, at Nasa har kaldt den for 'et potentielt farligt objekt'.

Ikke siden 1933 har en asteroide fløjet så tæt på vores blå planet.

Kommer i aften

Asteroiden med navnet 7482 vil ifølge NASAs Jet Propulsion Laboratory flyve forbi Jorden i aften. Det amerikanske rumagentur har overvåget netop denne asteroide, siden den blev opdaget i august 1994, skriver CBS News.

De har klassificeret den som en såkaldt 'Apollo-asteroide', hvilket betyder, at dens kredsløb krydser Jordens kredsløb.

Den ventes at flyve forbi planeten ved 23-tiden dansk tid tirsdag aften. Vil man se den, skal man dog ifølge CNN have fundet sit teleskop frem.

En asteroide havde kurs mod Jorden i marts 2021.

Millioner asteroider

Faktisk findes der millioner af kendte asteroider, som bevæger sig gennem rummet. Nasa klassificerer mere end 2000 af disse som 'potentielt farlige', fordi de flyver så relativt tæt på Jorden.

Skulle en asteroide på størrelse med 7482 ramme planeten, ville det dog ikke betyde Jordens undergang, fortæller Nancy Chabot, chefplanetforsker ved Johns Hopkins Universitys Applied Physics Laboratory:

- Vi taler faktisk ikke om en global udryddelsesbegivenhed, men regionale ødelæggelser på området, der kan udslette en by eller endda en lille stat.

Skulle en asteroide på et tidspunkt styrte direkte mod Jorden har Nasa allerede præsenteret en sonde, som kan flyve ind i asteroiden og skubbe den ud af kurs, skriver CBS News.