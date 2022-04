Ikonisk Aarhus-restaurant er reddet

Opbakningen har været stor til Jes og Rita Laustsen, siden det for nylig kom frem, at den ikoniske restaurant med de lige så ikoniske bøfsandwich var under konkurs-begæring.

Nu er der også kommet økonomisk støtte til parret - og det i så stor en grad, at Jes Laustsen kan bekræfte, at man åbner igen i de vanlige rammer allerede onsdag efter påsken.

Han lægger ikke skjul på, at det har været en hård tid.

- Det har været forfærdeligt. Det ønsker jeg ikke for mine værste fjender, siger han til TV2 Østjylland.

Det var ifølge Jes Laustsen corona og nedlukningsperioder, som endte med at koste restauranten livet.

- Men vi har fået en fantastisk opbakning efterfølgende. Opbakningen har gjort, at vi kunne afgive bud. Det har jo været som at spille lotto. Man ved ikke, hvad der ellers har været af bud, siger Jes Laustsen.

Sent onsdag aften kunne han ånde lettet op.

- Jeg er lettet og glad. Helt sikkert. Planen er, at det skal køre videre i den samme gode ånd som hidtil. Nu skal vi se fremad, konstaterer han.

Han fortæller, at opbakningen består af økonomisk hjælp fra 'pengestærke mennesker', som ikke ønsker at stå frem.

Nyheden om Kohalens redning falder i særdeles god jord hos formanden for De Brune Riddere, som tidligere har kaldt stedet bøfsandwich for den bedste, han nogensinde har fået.

- Det er et sted, som er legendarisk. Også før deres bøfsandwich, siger Lasse H. Görlitz, som selv har boet i Aarhus indtil for seks år siden.

Derfor kender han også en hel del til Kohalen.

- De har været blandt de bedste, siden de meldte sig ind i bøfsandwich-ræset. De har en stor brun stjerne hos os, og da vi hørte om konkursen, var vi mildest talt forbavsede. Vi begræder det hver gang, et af de gode steder lukker, fortæller han til TV2 Østjylland.

Han havde ikke hørt nyheden om, at Kohalen alligevel klare skærene, som det ser ud lige nu, før TV2 Østjylland talte med ham.

- Det gør mig da utrolig glad at høre. Jeg var der senest i februar eller marts, og det var en super dejlig oplevelse som altid. Det er et sted, jeg ynder at komme, når jeg er i Aarhus, siger Lasse H. Görlitz.

De Brune Riddere er en non-profit forening og dommerpanelet bag den årlige kåring af Danmarks Bedste Bøfsandwich som har over 10.000 følgere på Facebook.