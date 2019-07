Ikonisk amerikanerkværn udvider i Danmark

Autoriseret Harley Davidson forhandler, Cap's Harley-Davidson, rykker 28. september fra lokalerne i Valby til en ny og større butik med værksted i Roskilde.

Det skriver sn.dk.

- Vi har de seneste seks-syv år haft problemer med pladsen, fortæller direktør Lars Kildholt til Ekstra Bladet.

Blandt Harley Davidson-entusiaster på Fyn og Sjælland har det været populært at få opbevaret sin kværn hos Cap's Harley-Davidson, og det har ført til, at de er helt proppet om vinteren.

- Derudover, og det er det vigtigste, ligger den nuværende forretning ved det gamle grønttorvet, og der er der kommet nogle nye bygninger, og siden de er kommet, er alle vores parkeringspladser pludselig taget. Om det er af beboerne, er svært at sige, men det er nærliggende at tro, forklarer Lars Kildholt til Ekstra Bladet.

Billedet her, der er taget for to uger siden, viser den kommende bygning, hvor Cap's Harley-Davidson fremover får butik og værksted. Privatfoto

Harley Davidson-forhandleren har brugt det seneste år på at lede efter et nyt område, hvor de kunne få lov at åbne en ny butik med værksted. Det har ikke været helt nemt, da det kræver en lokalplan, der er åben for at man må bygge stort:

- Men vi fandt en grund i Roskilde lige ud til Københavnsvej, hvor vi kunne få lov at bygge, fortæller Lars Kilholdt.

Da Cap's Harley-Davidson meldte ud på Facebook, at man ville flytte lokationen til Roskilde, var det overvejende positive meldinger, de modtog, og Lars Kildholdt kan da også godt se fordelene:

- Roskilde er super centralt for os, for vi betjener hele Sjælland og Fyn, og så slipper man for byens trafik, når man vil besøge vores forretning.

Ifølge sn.dk bydes de på rockmusik og pølser i lange baner, når forretningen åbner.