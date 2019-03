Ikonisk bygning solgt for en milliard

Chrysler-bygningen på Manhattan i New York er solgt for godt 150 millioner dollar

Den berømte Chrysler Building på Manhattan i New York sælges for godt 150 millioner dollar, knap en milliard kroner.

Det skriver Wall Street Journal.

Salgsprisen betyder, at sælgeren, investeringsfirmaet Mubadala fra De Forenede Arabiske Emirater, må sluge et betydeligt tab.

I 2008 betalte selskabet 800 millioner dollar for en ejerandel på 90 procent af Chrysler Building.

Ejendomsselskabet Tishman Speyer købte bygningen i 1997 for 210-250 millioner dollar. Da Mubadala købte de 90 procent af Chrysler Building, beholdt ejendomsselskabet de sidste ti procent.

Voldsom lejestigning

CNN skriver på sin netavis, at køberen er RFR Holding, et ejendomsselskab i New York.

Ifølge oplysningerne fra Wall Street Journal har det været svært at få økonomi i ejerskabet af Chrysler Building.

Selve grunden følger ikke med ejerskabet, så der skal betales en årlig leje til grundejeren. Og denne leje steg i 2018 fra 7,75 millioner dollar til 32 millioner dollar.

Der er fastsat endnu en stigning i 2028 til 41 millioner dollar.

Avisen citerer kilder inden for ejendomsbranchen i New York for at sige, at lejen har 'ædt meget af bygningens indtjening op'.

Tomme lokaler

Chrysler Building rummer 37.160 kvadratmeter. Avisen skriver, at mange lokaler står tomme, og der vil i de kommende år blive endnu flere tomme lokaler.

Skyskraberen stod færdig i 1930. Den blev opført af Walter Chrysler, der også grundlagde et bilmærke, der bærer hans navn.

Skyskraber og bilproduktion blev dog holdt adskilt.

Chrysler Building var i en kort periode verdens højeste bygning. Men 11 måneder efter at den blev taget i brug, stod Empire State Building lige i nærheden klar.

Med 381 meter overtog den rekorden som verdens højeste bygning.