Ikonisk chokolade mister eksklusiv mærkning

Den ikoniske chokolade Toblerone of Switzerland kommer fra slutningen af 2023 til blot at hedde Toblerone.

Producenten Mondelez rykker nemlig en del af produktionen af de trekantede chokoladebarer fra Schweiz til Slovakiet, og dermed mister de retten til at mærke den gule indpakning med ordene 'of Switzerland'.

Chokolade produceret uden for Schweiz må nemlig ikke markedsføres som schweizisk chokolade.

Det skriver Reuters.

Årsagen til flytningen af produktionen er ifølge talskvinde for Mondelez Livia Kolmitz, at virksomheden er i stærk vækst, hvilket også betyder, at de kommer til at øge kapaciteten på fabrikken i den schweiziske hovedstad, Bern, hvor Toblerone har sin oprindelse.

- Vi kommer til at relancere Toblerone-pakkerne fra denne sommer, og vi kommer til at skrive, at mærket er 'etableret i Schweiz', udtaler Livia Kolmitz ifølge Reuters.

Toblerone blev lanceret i starten af 1900-tallet, og chokoladens form er inspireret af det højeste bjerg i Schweiz, Matterhorn.

Siden start-90'erne er den famøse, trekantede chokolade udelukkende blevet produceret i Schweiz.