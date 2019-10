Ikonisk dansk virksomhed styrtbløder

Elektronik-producenten B&O vil rette op på et faldende salg ved blandt andet at lancere en række nye produkter

Den danske elektronik-producent Bang & Olufsen (B&O) fortsætter med at have svært ved at løfte salget af fjernsyn og højttalere i den højere prisklasse.

Struer-virksomhedens regnskab for første kvartal, der strækker sig over 1. juni til 31. august, viser en omsætning på 419 millioner kroner.

Det er omkring 30 procent lavere end i første kvartal året før.

I regnskabet fremgår det, at det er et lavere salg i tre ud af fire af de geografiske markeder, som ligger til grund for den faldende omsætning.

Tendensen med lavere omsætning er ikke helt ny for B&O, som igennem noget tid har kæmpet med at få solgt sine produkter, der har mødt stor konkurrence fra blandt andet billigere alternativer.

- Den primære årsag til omsætningsfaldet er, at B&O ikke sælger tilstrækkelige produkter i sit premium-segment, siger Per Hansen, der er investeringsøkonom hos børsmægleren Nordnet.

Sammen med den lavere omsætning har B&O for første kvartal offentliggjort et underskud på 106 millioner kroner efter skat.

Året før var underskuddet blot fire millioner kroner.

- Resultatet var primært påvirket af oprydningen i salgskanalerne, hvor vi har haft fokus på at nedbringe lagrene hos vores partnere og udvikle vores butiksnetværk, så det i højere grad kan afspejle vores position som et luksusbrand, siger Henrik Clausen, der er B&O's administrerende direktør, i en pressemeddelelse.

For at rette op på salget planlægger virksomheden en række nye produkt-lanceringer og udrulningen af over 100 butikskoncepter i andet kvartal.