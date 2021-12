Ikonisk julefilm-hus udlejes for en enkel dag

Det originale hus fra de klassiske 'Alene Hjemme' film kan i år lejes 12. december.

McCallisternes hjem kan lejes for bare 25 dollars, eller omkring 165 danske kroner. Adressen får man udleveret, når der er styr på bookingen.

Det skriver SkyNews.

Du kan både opleve fælder, en levende tarantel og pizza i løbet af dagen. Foto: Airbnb

Ægte tarantel

Huset lejes gennem Airbnb, og det fremgår af deres hjemmeside, at værten er Kevins onde storebror Buzz McCalister.

- Du husker mig måske ikke som værende særlig gæstfri, men jeg er blevet voksen siden sidst, og jeg vil med glæde dele min families hjem - min pizza endda - med jer denne jul. Bare prøv ikke at miste min tarantel Axl denne gang, skriver den forbedrede storebror på Airbnb's hjemmeside.

Du får først adressen, når bookingen er på plads. Foto: Airbnb

I løbet af besøget vil gæster opleve et fuldt oppyntet hus, muligheden for at sætte fælder op, en ægte tarantel, visning af franchisets seneste film 'Home Sweet Home Alone', pizza og macaroni and cheese fra mikrobølgeovnen.

Ingen ubudne gæster

- Mens familien McCallister er på deres årlige juletur (hele bundet udover kæle-tarantellen), har fire gæster muligheden for at genleve deres yndlingsscener fra denne juleklassisker og lade deres indre 8-årig løbe frit i løbet af dagen uden at blive afbrudt af irriterende ubudne gæster.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

De heldige gæster skal overholde gældende corona-retningslinjer, før de kan få lov til at bo i huset. Foto: Airbnb

Hvis man er heldig at få lov til at tilbringe en dag i huset, fremgår det af Airbnb's hjemmeside, at man skal overholde gældende corona-retningslinjer. Desuden skal man selv stå for rejsen til og fra Chicago.

Det bliver muligt at booke huset fra 7. december.