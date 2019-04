Ikonisk kro skal rives ned

Et flertal i Syddjurs Kommune har i dag vedtaget, at Kalø Slotskro kan rives ned

Kalø Slotskro står til nedrivning.

Det har et flertal i byrådet i Syddjurs Kommune vedtaget ved et byrådsmøde onsdag eftermiddag.

Syddjurs Kommune har vedtaget en lokalplan, der gør det muligt at rive Kalø Slotskro ned til fordel for et nyt velkomstcenter for Nationalpark Mols Bjerge.

Det skriver TV2 Østjylland.

Det nye velkomstcenter skal ligge nær Kalø Slotsruin. Centeret skal klæde gæster fra nær og fjern på til at gå på opdagelse i landskabet.

Ifølge Nationalpark Mols Bjerge er det ikke muligt at gøre plads til både slotskroen og velkomstcentret. Det er derfor, Kalø Slotskro efter alt at dømme vil blive nedrevet.

6000 underskrifter

Der har i mange år været stor debat omkring en eventuelt nedrivning af Kalø Slotskro.

I Facebook-gruppen ’Bevar Kalø Slotskro’ har man i lang tid kæmpet for at bevare både kroen og naturen. Det har blandt andet resulteret i en underskriftindsamling, der samlede 6000 underskrifter mod nedrivning af Kalø Slotskro.

- Vi er rigtig mange, der synes, at naturen er fantastisk og dejlig. Det er jo derfor, at vi kommer herude. Folk kommer ikke for at gå ind i en betonklods, siger Kirsten Frederiksen, der er medstifter af Facebookgruppen ’Bevar Kalø Slotskro’.

Det er Nationalpark Mols Bjerge uenig i. Et nyt velkomstcenter vil gavne turismen i og omkring Kalø Slotsruin, lyder det.

- Vi håber på, at det giver et boost. Turisterne vil kunne få noget information og oplysning om nationalparken. Vi erstatter slotskroen med noget, som er mindst ligeså godt, siger formand for National Park Mols Bjerge, Jørgen Blach, til Tv2 Østjylland.

Det var et bredt flertal, der onsdag stemte for en ny lokalplan. Ifølge viceborgmester i Syddjurs Kommune Claus Wistoft (V) vil det være en gevinst for lokalsamfundet at få et nyt velkomstcenter.

- Jeg tror, det er en rigtig god idé, og det kan blive en god driver for den del af erhvervslivet, der handler om turisme, sagde viceborgmester Claus Wistoft under onsdagens byrådsmøde i Syddjurs Kommune.

Én af dem, der stemte imod en ny lokalplan, var Michael Mikkelsen fra Dansk Folkeparti.

- Set med mine briller vil et nyt center og en parkeringsplads dertil være en forringelse af det naturområde, sagde han til onsdagens byrådsmøde.

Strandhuset - der ligger i nærheden af Slotskroen - er fundet bevaringsværdigt. Strandhuset blev bygget i 1906 og er tegnet af arkitekten Hack Kampmann.