Ikonisk puma overlevede at blive skudt i hovedet: Nu er den uventet død

Man må sige, at floridapanteren Uno har haft et usædvanligt turbulent liv.

Tilbage i 2014 blev floridapanteren, der faktisk hører under arten puma, nemlig skudt i hovedet med en shotgun. Derefter blev han skudt i bagdelen og efterladt. Da han var døden nær, tog Naples Zoo i Florida, USA, Uno ind, og her har han levet i fuld flor siden da, til trods for at være blind på det ene øje.

Men nu er han død.

Det skriver det lokale medie Naples Daily News.

Uno blev for år tilbage skudt i hovedet med en shotgun. Men han klarede det. Foto: Naples Zoo

Uno døde få dage efter, at han var blevet opereret i sit blinde øje, da han havde et åbent sår deri. Han klarede operation, men reagerede negativt på den smertestillende medicin, han fik, lyder det fra Naples Zoo.

Dagene efter operationen blev han nøje overvåget af dyrepasserne, men noget uventet drog han sit sidste åndedrag i søndags, til trods for en 30 minutter lang kamp, hvor personalet i Naples Zoo forsøgte at genoplive ham.

Det var angiveligt smertestillende medicin, der tog livet af Uno. Foto: Naples Zoo

En legende

Skulle man gå rundt og tro, at Uno blot var en almindelig puma, bliver man hurtigt modbevist, når man læser, hvordan Naples Zoo beskriver ham.

'Uno var en ambassadør for sin art. Han var en elsket puma og en kær ven af vores medarbejdere, frivillige og vores fællesskab,' lyder det i en skriftlig udtalelse.

Med tabet af Uno har Naples Zoo nu kun én floridapanter tilbage. Det er hunnen Augusta, der nu skal til at bo alene.

Man forventer, at Uno blev seks år gammel, men man er ikke sikker. Han var nemlig ikke chippet, da man fandt ham.

