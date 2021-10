Ildevarslende melding til nordkoreanerne: Skær ned på mad i fire år

Sulten hærger i Nordkorea, og nu er landets diktator kommet med en ildevarslende melding til landets borgere.

I de næste fire år - til og med 2025 - skal nordkoreanerne fortsat forvente mindre mad på bordet, lyder det således fra Kim Jong-un.

Det skriver Radio Free Asia, RFA.

Den stigende fødevaremangel skyldes i høj grad, at Nordkorea sidste år lukkede sin grænse til Kina og suspenderede handlen med landet i forsøget på at afværge spredning af coronavirus.

Denne grænse forventes genåbnet i 2025. Men flere nordkoreanere frygter, at det da vil være for sent, skriver RFA. De er nemlig i tvivl, om de overhovedet kan overleve den kommende vinter.

- Fødevaresituationen udgør allerede tydeligvis en nødsituation, og folk lider. Når myndighederne går ud og siger til folk, at de skal skal spare på maden indtil 2025 ... så kan de ikke føle andet end dyb fortvivlelse, udtaler en anonym borger fra byen Sinuiju til mediet.

- Nogle af byens indbyggere siger, at situationen lige nu er så slem, at de ikke ved, om de overlever vinteren. De siger, at den her udmelding er det samme som at bede os om at sulte ihjel.

Alarmerende rapport

Ifølge FN er omkring 40 procent af den nordkoreanske befolkning underernærede, og alene i år vil landet være 860.000 tons mad i underskud.

Tidligere i oktober råbte organisationen vagt i gevær: Nordkorea befandt sig nu på kanten af hungersnød, lød det i en alarmerende rapport.

Men den sultende befolkning er langtfra Nordkoreas eneste problem, varslede en af FN's menneskerettighedseksperter, Tomas Ojea Quintana:

- Der er mangel på essentielle medicinske forsyninger, og priserne er steget, efter at varerne stoppede med at komme fra Kina. Humanitære organisationer er ude af stand til at få blandt andet medicin ind i landet, skrev eksperten i rapporten.

- Den nuværende forværring af den humanitære situation kan resultere i en krise og skal afværges.

