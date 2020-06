Illusion: Det er ikke hjernen, der snyder dig

Test det selv: De to pletter på billedet har både samme farve og lysstyrke - faktisk er de helt ens.

Dét, du ser på billedet, er nemlig en klassisk, optisk illusion. Her synes prikkerne forskellige, afhængigt af den baggrund, de er placeret på.

Ny forskning fra Indien kan måske give en forklaring på, hvilken del af hjernen der er skyld i, at vi tolker prikkernes lysstyrke forskelligt.

Det skriver Massachusetts Institute of Technology (MIT) i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se endnu en optisk illusion.

- Resultaterne hjælper os til at svare på spørgsmålet om, hvad den underliggende mekanisme bag denne meget fundamentale proces, som vurderingen af lysstyrke, er, siger hovedforskeren bag studiet, Pawan Sinha, professor i neurovidenskab fra MIT University, ifølge MIT, skriver Videnskab.dk.

Den nye forskning peger på, at illusionen opstår på nethinden, og ikke i synscentret i hjernen, hvor vi oplever og tolker på andre ting, vi ser.

Studiet foreslår med andre ord, at vores vurdering af lysforhold er en medfødt mekanisme, der foregår, inden informationen, som øjnene ser, bliver behandlet i hjernen.

I forsøget blev 9 blinde børn mellem 8-17 år, som var blevet opereret mod grå stær, testet med lys-illusioner.

- Hypotesen var, at hvis evnen til at estimere lysforhold virkelig er en medfødt mekanisme, så burde de blinde børne, hvis syn blev gendannet, falde for illusionen, forklarer Pawan Sinha til MIT ifølge Videnskab.dk.

Resultaterne viste da også, at alle børnene oplevede forskel på lysstyrkerne, i de tests der blev foretaget, mellem bare 24-48 timer efter deres bandager var blevet fjernet.

Eftersom børnene havde ikke nogen tidligere oplevelse med at se, går resultatet imod tidligere antagelser om, at det er en kompliceret proces i hjernens synscenter, der står bag tolkning af lysforhold, former og skygger i miljøet.

- Disse resultater bidrager til missionen om at forstå, hvordan vores nervesystem løser den komplekse udfordring, det er at opfatte og forstå verden omkring os, siger Sinha til MIT ifølge Videnskab.dk.

